Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень — Finance.ua

Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень Сьогодні 16:41 — Кредит&Депозит

Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень

Українські військовослужбовці — клієнти ПриватБанку — в рамках спеціальної програми заощаджень «Слава Героям» відкрили вкладів на суму 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як розповів член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, спеціальний вклад для героїчних захисників і захисниць України дає можливість отримати більший дохід, ніж за звичайними депозитними програмами — 14% річних.

Особливості депозитної програми для військових

Вкладники можуть поповнювати рахунок чи знімати гроші з вкладу будь-коли без закриття рахунку та втрати відсотків.

Керувати вкладом можна зі свого мобільного через Приват24.

Проценти за вкладом нараховуються щомісячно.

Довідка Finance.ua

Особливості вкладу «Слава Героям»:

оформлення вкладу доступне військовослужбовцям, які отримують від держави цільові виплати по зарплатних проектах ПриватБанку;

клієнт одночасно може мати один діючий вклад «Слава Героям»;

внесення коштів проводиться з картки для виплат клієнта у ПриватБанку;

клієнт може поповнювати свій вклад до досягнення максимальної суми вкладу. Максимальна сума вкладу, на яку нараховуються проценти, не може перевищувати 500 тис. гривень.

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