Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень — Finance.ua

Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень
Українські військовослужбовці — клієнти ПриватБанку — в рамках спеціальної програми заощаджень «Слава Героям» відкрили вкладів на суму 2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як розповів член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, спеціальний вклад для героїчних захисників і захисниць України дає можливість отримати більший дохід, ніж за звичайними депозитними програмами — 14% річних.
Особливості депозитної програми для військових
Вкладники можуть поповнювати рахунок чи знімати гроші з вкладу будь-коли без закриття рахунку та втрати відсотків.
Керувати вкладом можна зі свого мобільного через Приват24.
Проценти за вкладом нараховуються щомісячно.
Довідка Finance.ua
Особливості вкладу «Слава Героям»:
- оформлення вкладу доступне військовослужбовцям, які отримують від держави цільові виплати по зарплатних проектах ПриватБанку;
- клієнт одночасно може мати один діючий вклад «Слава Героям»;
- внесення коштів проводиться з картки для виплат клієнта у ПриватБанку;
- клієнт може поповнювати свій вклад до досягнення максимальної суми вкладу. Максимальна сума вкладу, на яку нараховуються проценти, не може перевищувати 500 тис. гривень.
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