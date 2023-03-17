Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень — Finance.ua
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Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень

Кредит&Депозит
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Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень
Військові відкрили в ПриватБанку вкладів “Слава Героям” на 2 мільярда гривень
Українські військовослужбовці — клієнти ПриватБанку — в рамках спеціальної програми заощаджень «Слава Героям» відкрили вкладів на суму 2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як розповів член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, спеціальний вклад для героїчних захисників і захисниць України дає можливість отримати більший дохід, ніж за звичайними депозитними програмами — 14% річних.

Особливості депозитної програми для військових

Вкладники можуть поповнювати рахунок чи знімати гроші з вкладу будь-коли без закриття рахунку та втрати відсотків.
Керувати вкладом можна зі свого мобільного через Приват24.
Проценти за вкладом нараховуються щомісячно.

Довідка Finance.ua

Особливості вкладу «Слава Героям»:
  • оформлення вкладу доступне військовослужбовцям, які отримують від держави цільові виплати по зарплатних проектах ПриватБанку;
  • клієнт одночасно може мати один діючий вклад «Слава Героям»;
  • внесення коштів проводиться з картки для виплат клієнта у ПриватБанку;
  • клієнт може поповнювати свій вклад до досягнення максимальної суми вкладу. Максимальна сума вкладу, на яку нараховуються проценти, не може перевищувати 500 тис. гривень.

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За матеріалами:
Finance.ua
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