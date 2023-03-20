UBS уклав угоду про купівлю швейцарського банку Credit Suisse — Finance.ua

UBS уклав угоду про купівлю швейцарського банку Credit Suisse Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

UBS уклав угоду про купівлю швейцарського банку Credit Suisse

Міжнародний інвестиційний банк UBS Group AG уклав угоду про купівлю конкуруючого швейцарського банку Credit Suisse.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на швейцарську владу.

Швейцарський центральний банк надасть значну ліквідність об’єднаному банку. Ця угода стала рішенням для забезпечення фінансової стабільності та захисту швейцарської економіки у винятковій ситуації.

Сума угоди поки не оприлюднюється. Раніше видання Financial Times писало, що вона становить понад 2 мільярди доларів.

Переговори, що відбулися на вихідних, стали продовженням зусиль Європи і США, спрямованих на підтримку банківського сектору після краху американських банків-кредиторів Silicon Valley Bank і Signature Bank. Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення про підтримку споживчих депозитів, а центральний банк Швейцарії надав мільярди кредитів банку Credit Suisse для стабілізації його балансу.

Оскільки Credit Suisse є одним з 30 світових банків, які вважаються системно важливими, угода з ним може сколихнути світові фінансові ринки.

Раніше Міжнародний інвестиційний банк UBS AG розглядав можливість поглинання свого швейцарського конкурента Credit Suisse, який перебуває у скрутному становищі, задля стабілізації світової банківської системи.

Також повідомлялося, що швейцарська влада розглядає повну або часткову націоналізацію Credit Suisse як єдиний життєздатний варіант, крім поглинання UBS Group.

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Українська правда За матеріалами:

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