Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю

Казна та Політика
86
Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю
Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю
Велика Британія підписала ключову угоду про цифрову торгівлю з Україною, яка підтримає економіку країни та значно посилить британсько-українські торговельні та інвестиційні відносини.
Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.
Міністр бізнесу та торгівлі Кемі Баденох заявила, що підписана угода відкриває шлях до нової ери сучасної торгівлі між Британією та Україною.
«Ми також продовжуємо дію безмитної торгівлі на імпорт з України до початку 2024 року, надаючи вкрай необхідну підтримку українському бізнесу. Ці ініціативи допоможуть захистити робочі місця, засоби до існування та сім’ї зараз і в післявоєнному майбутньому України», — сказала вона.
Читайте також
Завдяки підписаній угоді Україна отримає гарантований доступ до фінансових послуг, які мають вирішальне значення для відновлення країни, завдяки спрощенню транскордонних потоків даних. Український бізнес також зможе ефективніше та дешевше торгувати з Британією за допомогою електронних транзакцій, електронних підписів та електронних контрактів.
Міністерство бізнесу та торгівлі Британії у понеділок прийняло низку українських урядовців, а також 200 представників британського та міжнародного бізнесу та офіційних осіб.
Читайте також
Відомство організувало конференцію «Шлях до відновлення України», спрямовану на мобілізацію британського бізнесу до участі у майбутніх проєктах з відновлення України.
«Цей захід та наша мобілізація британської промисловості є ключовим кроком на шляху до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні в червні», — додали в міністерстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.