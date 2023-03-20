Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю — Finance.ua

Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю

Велика Британія підписала ключову угоду про цифрову торгівлю з Україною, яка підтримає економіку країни та значно посилить британсько-українські торговельні та інвестиційні відносини.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

Міністр бізнесу та торгівлі Кемі Баденох заявила, що підписана угода відкриває шлях до нової ери сучасної торгівлі між Британією та Україною.

«Ми також продовжуємо дію безмитної торгівлі на імпорт з України до початку 2024 року, надаючи вкрай необхідну підтримку українському бізнесу. Ці ініціативи допоможуть захистити робочі місця, засоби до існування та сім’ї зараз і в післявоєнному майбутньому України», — сказала вона.

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Завдяки підписаній угоді Україна отримає гарантований доступ до фінансових послуг, які мають вирішальне значення для відновлення країни, завдяки спрощенню транскордонних потоків даних. Український бізнес також зможе ефективніше та дешевше торгувати з Британією за допомогою електронних транзакцій, електронних підписів та електронних контрактів.

Міністерство бізнесу та торгівлі Британії у понеділок прийняло низку українських урядовців, а також 200 представників британського та міжнародного бізнесу та офіційних осіб.

Відомство організувало конференцію «Шлях до відновлення України», спрямовану на мобілізацію британського бізнесу до участі у майбутніх проєктах з відновлення України.

«Цей захід та наша мобілізація британської промисловості є ключовим кроком на шляху до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні в червні», — додали в міністерстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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