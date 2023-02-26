Робота у Великій Британії: де працюють та скільки отримують українці — Finance.ua

Робота у Великій Британії: де працюють та скільки отримують українці Сьогодні 18:11 — Особисті фінанси

Робота у Великій Британії: де працюють та скільки отримують українці

Біженці з України, які тимчасово проживають у Великобританії можуть розраховувати на працевлаштування в країні.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Наразі у Великій Британії перебуває понад 160 000 біженців з України. Такі дані нещодавно оприлюднив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Він також додав, що 42% біженців вже працевлаштовані в країні. Такий великий відсоток можна пояснити тим, що держава надає біженцям право жити й працювати протягом трьох років.

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Українці, які отримали тимчасовий захист у Сполученому Королівстві, мають доступ до ринку праці, освітніх та медичних послуг.

Середня зарплата у Великобританії

Мінімальна зарплата для осіб старших за 23 роки — 9 фунтів стерлінгів за годину. Найменше заробляють стажери й неповнолітні — до 6,50 фунтів. Зауважимо, що суму «мінімалки» переглядають щороку у квітні.

Найбільше заробляють фахівці ІТ галузі, фінансисти, юристи, менеджери, пілоти, інженери та медики.

Тривалість робочого дня у Британії

У середньому повнолітні працівники працюють 48 годин на тиждень, а особи до 18 років — не більше 40 годин.

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Де шукати роботу?

Спершу варто звернутися до відділів Jobcentre Plus, які знаходиться в багатьох містах країни. Працівники центру допомагають біженцям з пошуком роботи, складанням резюме та додатковим професійним навчанням.

Також біженцям рекомендують звернутися до Національної служби кар’єри щодо консультації — шукайте вакансії, оцініть власні навички та знайдіть курси для підвищення кваліфікації.

Шукати вакансії й розсилати резюме можна також на спеціальних сайтах:

Робота у Британії без знання англійської

На трудовому ринку є пропозиції, які не вимагають знати англійську мову. Наприклад, можна працювати асистентом фотографа, збирати фрукти та ягоди чи сортувати речі.

Щоб отримати пропозицію роботи в офісі чи галузі обслуговування, необхідно вільно володіти мовою.

Якщо ви плануєте їхати в Велику Британію на власній автівці варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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