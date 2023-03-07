Британія анонсувала запровадження щорічного ліміту на прийом біженців — Finance.ua
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Британія анонсувала запровадження щорічного ліміту на прийом біженців

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Влада Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість біженців, яких приймають у країні.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявила міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман.
За її словами, до парламенту Британії внесли законопроект, яким пропонується висилати біженців, якщо вони прибули до країни з Європи на невеликих човнах. Торік у такий спосіб туди приїхали близько 45 тисяч біженців.
Міністр уточнила, що таких людей відправлятимуть на батьківщину, якщо там безпечно, чи до третьої країни, такої як Руанда.
«Коли ми зупинимо човни, законопроект запровадить щорічний ліміт, який буде визначений парламентом, на кількість біженців, яких Велика Британія прийматиме через безпечні та законні маршрути», — додала вона.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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