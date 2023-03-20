Кабмін скасував низку застарілих інструментів для бізнесу — Finance.ua

Кабмін скасував низку застарілих інструментів для бізнесу Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Кабмін скасував низку застарілих інструментів для бізнесу

Кабінет Міністрів України в рамках дерегуляції економіки вніс зміни до низки постанов, скасувавши застарілі інструменти.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Аналіз, який проводить Міжвідомча робоча група (МРГ) з дерегуляції демонструє, що сьогодні в нормативно-правовому полі досить багато чинних, але неактуальних інструментів. Деякі з них — взагалі мають радянський „родовід“. Зрештою, й ті й інші сьогодні просто не мають практичного значення, не використовуються, чи використовуються дуже обмежено. Поступово ми скасуємо всі такі інструменти, що лише засмічують регуляторне поле», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Що скасував уряд:

видачу контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Йдеться про голограми на СD, без яких роздрібний продаж дисків був заборонений;

висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод;

висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні. Як було зазначено під час розгляду питання Міжвідомчою робочою групою цей інструмент також наразі є застарілим та недіючим.

Також Уряд передав повноваження щодо видачі свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) до Національного органу інтелектуальної власності.

До сьогодні ці повноваження належали Мінекономіки, при тому що згідно закону функції щодо атестації та реєстрації патентних повірених здійснює Національний орган інтелектуальної власності.

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