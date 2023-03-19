Бізнес розкрив плани щодо відкриття нових вакансій, та підвищення зарплати — дослідження — Finance.ua
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Бізнес розкрив плани щодо відкриття нових вакансій, та підвищення зарплати — дослідження

Особисті фінанси
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Європейська Бізнес Асоціація провела дослідження ринку праці, аби визначити основні тенденції під час воєнного стану, зміни щодо персоналу, заплановані зміни в контексті підвищення/скорочення зарплат на 2023.
В дослідженні взяв участь 121 спеціаліст: 70 фахівців з управління персоналом (46% керівники департаменту, 26% менеджери середньої ланки, 24% топ-менеджмент, 4% молодший персонал) та 51 фахівець з іншої сфери (35% менеджери середньої ланки, 34% топ-менеджмент, 27% керівники департаменту, 4% молодший персонал).
Більше 60% учасників даного дослідження представляють міжнародний бізнес. 47% компаній є представниками великого бізнесу, 45% середнього бізнесу, та 8% малого бізнесу.
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Більше 60% учасників дослідження повідомили, що в їх компаніях планується найм персоналу і будуть відкриватись вакансії.
Також, більше 75% учасників написали, що в їх компаніях не планується скорочення персоналу. У тих компаніях, де можливо відбудеться скорочення персоналу, відсоток скорочень варіюється від 5 до 10%.
90% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2023 році заплановано підвищення рівня заробітної плати. Важливо зазначити, що 33% HR спеціалістів відмітили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 15-20% (58% вказали на підвищення від 5 до 15%).
Ефективність, зміна роботи та нові навички
Як працівники оцінюють ефективність та рівень працездатності в умовах воєнного стану.
Так, 37% HR спеціалістів відмітили, що рівень їх ефективності не змінився в умовах воєнного стану і 16% вважають, що почали працювати краще.
Проте, 27% зазначили, що перебувають у стані вигорання, та 4% зазначили, що почали працювати гірше. Цікаво відмітити, що представники інших сфер діяльності мають дещо інші результати: 24% відмітили, що рівень їх ефективності не змінився в умовах воєнного стану, 31% зазначили, що почали працювати краще, але в той же час такий самий відсоток спеціалістів вказали, що знаходяться у стані вигорання, і 8% спеціалістів почали працювати гірше.
Проте, 73% представників сфери HR та 65% представників інших сфер діяльності не планують змінювати роботу на даному етапі.
Серед здобутих навичок у 2022 році (які будуть потрібні у 2023-2024):
кризовий менеджмент та управління змінами, стресостійкість та антикрихкість, гнучкість та адаптивність, вміння працювати дистанційно, згуртованість, вміння радіти кожному дню, емоційний інтелект, швидке прийняття рішень, вміння працювати в умовах невизначеності, критичне мислення, вміння швидко навчатися та вміння допомагати тим, хто поряд (перша медична і психологічна допомога), креативність, психологічна стійкість, командна робота, наполегливість, співпраця з іншими колегами чи партнерами, готовність перенавчатися, цілеспрямованість, сміливість, вміння брати на себе відповідальність, проактивність, тайм-менеджмент, толерантність, крос-культурна комунікація, фокус на глобалізацію, відновлення внутрішнього ресурсу.
Представники інших сфер діяльності додатково робили акцент на умінні виживати в умовах війни, байдужості та нейтральності, мультизадачності та на відповідальному лідерстві.
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За матеріалами:
Finance.ua
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