Суд конфіскував київський ТРЦ Ocean Plaza — Finance.ua

Суд конфіскував київський ТРЦ Ocean Plaza Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Суд конфіскував київський ТРЦ Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи російського олігарха, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.

Про це свідчить інформація ВАКС.

Повідомляється, що рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні до права розпорядження ними, а саме:

частку у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» (код ЄРДПОУ 33059433), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за компаніями «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» («Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited») та «Ітодер Інвестментс Лімітед» («Ethoder Investments Limited»);

частку у розмірі 66,65 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний союз «Либідь» (код ЄДРПОУ 34693827), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Товариством з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті».

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що ВАКС «ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza».

«Майно близького друга путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна. Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України», — написав Арахамія у Telegram.

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