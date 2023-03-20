Суд конфіскував київський ТРЦ Ocean Plaza — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Суд конфіскував київський ТРЦ Ocean Plaza

Казна та Політика
79
Суд конфіскував київський ТРЦ Ocean Plaza
Суд конфіскував київський ТРЦ Ocean Plaza
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи російського олігарха, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.
Про це свідчить інформація ВАКС.
Повідомляється, що рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні до права розпорядження ними, а саме:
  • частку у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» (код ЄРДПОУ 33059433), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за компаніями «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» («Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited») та «Ітодер Інвестментс Лімітед» («Ethoder Investments Limited»);
  • частку у розмірі 66,65 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний союз «Либідь» (код ЄДРПОУ 34693827), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Товариством з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті».
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що ВАКС «ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza».
«Майно близького друга путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна. Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України», — написав Арахамія у Telegram.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.