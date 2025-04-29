День фінансів: оподаткування доходів із цифрових платформ, держборг $172 млрд, зона європлатежів SEPA — Finance.ua

День фінансів: оподаткування доходів із цифрових платформ, держборг $172 млрд, зона європлатежів SEPA Сьогодні 17:45

У вівторок, 29 квітня, йшлося про таке:

Оподаткування доходів із цифрових платформ. Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи , отримані через цифрові платформи.

Крок для приєднання України до єдиної зони європлатежів SEPA. Мета цих законопроєктів — Мета цих законопроєктів — приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу.

Виплати до Дня Незалежності. До Дня Незалежності українці До Дня Незалежності українці мають можливість отримати разові грошової виплати. Право на кошти мають ветерани війни, жертви нацистських переслідувань та члени сімей загиблих захисників і захисниць.

Скільки коштів «кешбеку» українці отримають за березень. Як повідомило Міністерство економіки, виплата Національного кешбеку за березень уже в обробці. Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 Як повідомило Міністерство економіки, виплата Національного кешбеку за березень уже в обробці. Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 мільйони гривень отримають 3,4 мільйона людей.

Держборг зріс до майже $172 млрд. Сукупний Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у березні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 1,56%, або на 2,64 млрд доларів, до 171,73 млрд доларів.

Вплив торгових війн на економіку та валютний ринок України. У квітні торгові війни у світі У квітні торгові війни у світі майже не позначилися на економіці та валютному ринку України. Але в майбутньому можливі як негативні, так і позитивні наслідки.

Експерт розповів, яким буде курс цього тижня.

Тарифи на електроенергію для населення. Кабінет Міністрів України зберіг єдину фіксовану ціну на електроенергію для Кабінет Міністрів України зберіг єдину фіксовану ціну на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Українці заробили для Польщі більше грошей, ніж країна витратила на соцдопомогу. Згідно зі звітом Банку державного розвитку Польщі (BGK), 5% людей, які працюють і платять податки в Польщі, — це громадяни України. Автори Згідно зі звітом Банку державного розвитку Польщі (BGK), 5% людей, які працюють і платять податки в Польщі, — це громадяни України. Автори дослідження вважають, що присутність українських працівників на польському ринку праці, підтримує його, особливо в промисловості, будівництві, сфері послуг і транспорті.

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Де і скільки можна заробити в Австрії. Робота в Австрії для українців 2024—2025 стала ще . Робота в Австрії для українців 2024—2025 стала ще доступнішою . З’явилася можливість отримати карту RWR+, яка дає змогу мігранту жити й офіційно працювати без прив’язки до регіону або виду діяльності

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Відновлення світла після блекауту в Іспанії та Португалії. В Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили В Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів після масштабних відключень світла. Іспанський оператор енергомережі Red Eléctrica повідомив, що станом на 6-ту годину ранку вівторка за місцевим часом було відновлено понад 99% енергопостачання після того, як мільйони людей провели ніч у темряві.

Також в Іспанії розслідують блекаут як можливий «комп'ютерний саботаж».

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