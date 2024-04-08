День фінансів: обмеження для ухилянтів, зарплати українських IT-спеціалістів, заощадження українців — Finance.ua

День фінансів: обмеження для ухилянтів, зарплати українських IT-спеціалістів, заощадження українців Сьогодні 17:50

Понеділок, 8 квітня. У Раді планують знову розглянути обмеження для ухилянтів, а Україна — отримати 11 мільярдів євро від ЄС.

Обмеження для ухилянтів. Комітет ВР Комітет ВР повернувся до розгляду норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, які ухиляються від мобілізації. Також Комітет сформував мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію.

отримати дані про чоловіків віком 17−60 років, які вказуються у різних державних реєстрах, вже за кілька місяців. У Верховній Раді прогнозують , що ТЦК та СП зможутьвіком 17−60 років, які вказуються у різних державних реєстрах, вже за кілька місяців.

електронну комунікацію між ТЦК та підприємцями. Водночас бізнес просить запровадити між ТЦК та підприємцями.

Заощадження українців. У лютому 2024 року українці У лютому 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 208 млрд гривень. Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 780 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 427 млрд гривень.

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тому Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію, що допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у квітні 2024 року:

Зарплати українських IT-спеціалістів. Як Як показують дані DOU, лише 9% українських айтівців мають зарплату $6000 або більше. 98% айтівців із зарплатою від $6000 мають технічні спеціалізації. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-фахівці (9%). Лише 2% айтівців з високим заробітком працюють за нетехнічними спеціальностями.

безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення. У свою чергу експерти Центру економічних стратегій стверджують , щозменшилось до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.

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Середній курс долара. За За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,6% до 38,94 гривні. Порівняно з груднем 2023 року курс зріс на 1,11 гривні.

обсяги купівлі валюти населенням в березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн порівняно з $824,5 млн у лютому і більше ніж по $1 млрд у січні та грудні. Також за даними Нацбанку,населенням в березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн порівняно з $824,5 млн у лютому і більше ніж по $1 млрд у січні та грудні.

Нагадаємо, що в першому кварталі 2025 року Національний банк планує запустити миттєві платежі. Вони мають стати альтернативною картковим, але український споживач може не помітити різниці. У новій статті Finance.ua детально розповідає, що таке миттєві платежі й навіщо вони потрібні НБУ:

Обсяг допомоги в рамках Ukraine Facility. Міністр фінансів Сергій Марченко Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив , що цього року Україна розраховує отримати ще понад 11 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility. Від лютого 2022 року ЄС надав Україні понад 30 млрд євро прямої бюджетної підтримки.

Україна готова погодитись на допомогу від США у вигляді кредиту, тому що інших варіантів все одно немає. Відмітимо, що колишній президент США Дональд Трамп висловив свою підтримку наданню Україні фінансової допомоги у формі кредиту. Зеленський відповів , щона допомогу від США у вигляді кредиту, тому що інших варіантів все одно немає.

Статки лідерів грального бізнесу. За За даними Опендатабот, у 2023 році лідери сфери азартних ігор в Україні заробили 54,92 млрд грн. Це у 28 разів більше, ніж у 2022 році — 1,94 млрд грн. Лідером стала компанія Спейсікс (бренд Cosmolot).

Замість колегіального органу — КРАІЛ — створять службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади. Данило Гетманцев заявив , що Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей не підпорядковуватимуть Міністерству цифрової трансформації України, як про це повідомляли раніше народні депутати., підпорядковану одному з органів виконавчої влади.

Країни, що прийняли найбільшу кількість українців. За За даними Євростату, порівняно з кінцем січня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+16 430; +1,3%), Польщі (+5 640; +0,6%) та Чехії (+3 885; + 1,0%).

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