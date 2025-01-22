День фінансів: новий ШІ-проєкт США, запуск «е-Консул», податок на посилки — Finance.ua

День фінансів: новий ШІ-проєкт США, запуск «е-Консул», податок на посилки Сьогодні 17:45

У середу, 22 січня, про плани Трампа, Гетманцева та МЗС.

Новий ШІ-проєкт США. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск компанії Stargate, яка об’єднає провідних технологічних гігантів OpenAI, SoftBank та Oracle для розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Партнери проєкту інвестують $100 млрд на початковому етапі, а в найближчі роки планують збільшити вкладення до $500 млрд.

Також Трамп доручив спецпредставнику США з України та росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.

Водночас президент США заявив , що запровадження нових санкцій проти рф є «цілком імовірним», якщо очільник кремля володимир путін відмовиться від переговорів про завершення війни в Україні.

Сорок сьомий президент США Дональд Трамп не новачок як у політиці, так і в бізнесі. Станом на кінець 2024 року особисті статки Трампа Forbes оцінював у 6 млрд 300 млн доларів. У новій статті розповімо про те, які ж джерела доходу має президент США та в скільки загалом оцінюється його капітал:

Зміни в процедурі зняття авто з обліку. Кабмін Кабмін вніс зміни до низки постанов, що стосуються зняття транспортних засобів з обліку та доставлення посвідчень водія. Так, власникам транспортних засобів дозволили знімати свої автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України.

Консульські послуги для українців. МЗС МЗС анонсувало суттєве спрощення доступу до консульських послуг за кордоном у 2025 році завдяки повноцінному введенню в дію системи е-Консул. Ідеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

До речі, як показують результати опитування , у разі відкриття кордону для всіх категорій населення 21% повідомили, що хотіли б виїхати з України.

Податок на посилки. Народний депутат Данило Гетманцев Народний депутат Данило Гетманцев вніс до Верховної Ради законопроєкт про оподаткування поштових відправлень в Україну. Цим законопроєктом пропонується скасувати норму про звільнення від оподаткування ввезення в Україну товарів вартістю до 150 євро. Таким чином, всі товари у міжнародних експрес-відправленнях оподатковуватимуть ПДВ за ставкою 20%, незалежно від їх вартості.

Середня зарплата чиновників. У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень. Порівняно із січнем (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі. Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисяч чиновників становила 54,4 тисяч гривень.

Як свідчать результати опитування Grc.ua, 22% українців припускають, що їх можуть скоротити. Однак переважна більшість компаній у 2024 році була зорієнтована на збереженні команди у повному обсязі, про що говорять 68,5% опитаних роботодавців.

Дослідження work.ua вказує на те, що щомісяця фіксується висока конкуренція шукачів за віддалені вакансії та роботу у сфері IT. На «дистанційку» шукачі відгукуються в 5 разів активніше, ніж на офлайн-роботу.

До речі, фінансову допомогу «Тепла зима» розміром у 6500 гривень зможуть отримати ще понад 5 тисяч українських родин. Хто і як може отримати цю допомогу — розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Майбутнє долара. На Всесвітньому економічному форумі 2025 року учасники обговорили майбутнє долара США в умовах фінансової фрагментації, дедалі більшого боргового навантаження та популяризації цифрових валют. Про що говорили — На Всесвітньому економічному форумі 2025 року учасники обговорили майбутнє долара США в умовах фінансової фрагментації, дедалі більшого боргового навантаження та популяризації цифрових валют. Про що говорили — читайте тут

НБУ вдруге з початку повномасштабного вторгнення росії актуалізував інституційну Стратегію. Однією з цілей є «Стійка гривня» та забезпечення різниці між офіційним та готівковим курсом менше 3%

Як зазначив віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов, за сприятливих воєнних та економічних обставин прив’язка гривні до євро як основної іноземної валюти може статися не раніше 2028 року. На його думку, «перехід на євро не варто сприймати, як панацею».

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