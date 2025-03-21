День фінансів: новий регулятор грального бізнесу, реєстр військових, плани НБУ щодо продажу державних банків — Finance.ua

День фінансів: новий регулятор грального бізнесу, реєстр військових, плани НБУ щодо продажу державних банків Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 21 березня, в центрі уваги були бізнес, банки та гривня.

Продаж державних банків. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила , що першими кандидатами на продаж є державні Укргазбанк та Сенс Банк. Водночас приватизація відбудеться не цього року. На її думку, загалом шанси на продаж банків є, «і досить великі».

Вона додала, що на сьогодні є один великий банк, який матиме недостатній рівень капіталу. Це Укрексімбанк.

Стрес-тести банків. Національний банк до кінця весни Національний банк до кінця весни розробить та опублікує базовий та несприятливий сценарій, за яким проводитимуться стрес-тести, закладена в них динаміка макропоказників буде помірною.

Також Нацбанк очікує, що всі банки запустять миттєві перекази в першому півріччі 2025 року.

Ринок нерухомості в Україні. Дані аналітики UTG Дані аналітики UTG свідчать , що українці стали частіше купувати приватні будинки. За висновками експертів, високий попит на приватні будинки, розпочатий під час пандемії коронавірусу для соціального дистанціювання додатково підвищився після регулярних пошкоджень ворогом елементів критичної інфраструктури.

Так само в період повномасштабної війни актуальна потреба в транспортному засобі, адже вона може закрити чимало потреб. Саме машина є тим мобільним засобом, який допоможе швидко переїхати в безпечне місце, або відвезти якусь допомогу. Утім, що робити, якщо авто дуже потрібно, а відповідних грошей для його придбання у вас немає? Тут можна розглянути варіанти автокредиту чи лізингу:

Процедура превентивної реструктуризації. В Україні вперше В Україні вперше зафіксували випадок превентивної реструктуризації компанії. Так роблять, коли власник бачить, що бізнес стикається з серйозними фінансовими труднощами, й змінює умови виконання кредитних обов’язків без припинення роботи. Ця нова процедура дає можливість зберегти бізнес і не стати банкрутами.

Новий регулятор грального бізнесу. Кабінет міністрів Кабінет міністрів створив нове державне агентство «ПлейСіті», яке буде відповідати за реалізацію державної політики в сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей. Це буде центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Міністерство цифрової трансформації.

Інвестиції в оборонний сектор Німеччини. У Німеччині остаточно У Німеччині остаточно схвалили знаковий законопроєкт про витрати. Цей крок відкриває шлях до надання Україні допомоги в розмірі €3 млрд.

Щомісячний мільярд від ЄС. Євросоюз Євросоюз планує до листопада щомісяця надавати Україні по 1 млрд євро в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Повернення коштів передбачено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Угода США з Україною про надра. Адміністрація президента США Дональда Трампа Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче змінити умови угоди про надра з Україною, зокрема, щоб отримати доступ до атомних електростанцій. Вашингтон прагне, щоб Київ погодився на чіткі правила володіння та управління спільним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди, який може включати американську власність над іншими економічними об’єктами, зокрема українськими атомними електростанціями.

Курс валют у лютому. Експерти незалежного аналітичного центру UIF Експерти незалежного аналітичного центру UIF зазначають , що попри прогнози, курс нацвалюти у лютому залишився міцнішим — 41,5 грн/дол. Це може бути наслідком політики НБУ щодо стримування інфляції та впливу змін на ринку євро. Фундаментальні фактори погіршення платіжного балансу у 2024 році штовхатимуть до девальвації національної валюти з курсом 46 гривень за долар до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що Нацбанк працює над цифровою гривнею. Вона стане ще одним різновидом безготівкових грошей. Якими будуть функції е-гривні та коли її введуть в обіг — дивіться в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Реєстр військових. Міноборони Міноборони розраховує , що до кінця року в Україні можуть створити реєстр військовослужбовців, однак для цього Верховна Рада має схвалити законопроєкт. Реєстр міститиме централізовану базу даних про військовослужбовців, зокрема їхні персональні дані та статус.

Експорт за новими правилами. Кабмін Кабмін вніс зміни до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів. Так, до переліку умов поставок, за якими визначаються ціни, додано мед, соєві боби, насіння ріпаку, пшеницю, кукурудзу, соняшникову олію та ячмінь.

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