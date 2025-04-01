FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня

Криптовалюта
14
FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня
FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня
Основна група кредиторів збанкрутілої біржі FTX почне отримувати виплати 30 травня 2025 року.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на судові матеріали.

На якому етапі перебуває цей процес

У середині грудня 2024 року з’явилася інформація, що план реорганізації за главою 11 ПК США FTX набуде чинності 3 січня. Передбачалося, що користувачі зможуть отримати компенсацію через біржі Kraken і BitGo.
Через два місяці компанія почала розподіл коштів. Друга хвиля подання претензій до погашення зобов’язань має розпочатися 11 квітня.

Компенсації великим клієнтам

За даними Bloomberg, адвокат Ендрю Дітдеріх заявив судді, що біржа планує зробити перший транш із розподілу коштів основній масі кредиторів 30 травня 2025 року. До цієї групи належать інституційні клієнти, великі власники, а також інші організації, які депонували на платформі криптоактиви.
Також адвокат зазначив, що розподіл коштів займе багато часу. Причиною цього є велика кількість «помилкових» претензій, зазначив Дітдеріх.
Читайте також
За його оцінкою, загалом надійшло «27 квінтильйонів» заявок. З них мільярди — це некоректні, дублюючі або неправдиві.
Водночас компанія зацікавлена в якнайшвидшому погашенні всіх претензій основних кредитів, наголосив він. Річ у тім, що відсоткова ставка за пулом коштів у $11,4 млрд, який буде використано для розподілу, становить 9%. Це менше того, що отримують клієнти в очікуванні виплат.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems