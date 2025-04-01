FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня — Finance.ua

FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня Сьогодні 02:29 — Криптовалюта

FTX почне виплату компенсацій великим кредиторам наприкінці травня

Основна група кредиторів збанкрутілої біржі FTX почне отримувати виплати 30 травня 2025 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на судові матеріали.

На якому етапі перебуває цей процес

У середині грудня 2024 року з’явилася інформація, що план реорганізації за главою 11 ПК США FTX набуде чинності 3 січня. Передбачалося, що користувачі зможуть отримати компенсацію через біржі Kraken і BitGo.

Через два місяці компанія почала розподіл коштів. Друга хвиля подання претензій до погашення зобов’язань має розпочатися 11 квітня.

Компенсації великим клієнтам

За даними Bloomberg, адвокат Ендрю Дітдеріх заявив судді, що біржа планує зробити перший транш із розподілу коштів основній масі кредиторів 30 травня 2025 року. До цієї групи належать інституційні клієнти, великі власники, а також інші організації, які депонували на платформі криптоактиви.

Також адвокат зазначив, що розподіл коштів займе багато часу. Причиною цього є велика кількість «помилкових» претензій, зазначив Дітдеріх.

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За його оцінкою, загалом надійшло «27 квінтильйонів» заявок. З них мільярди — це некоректні, дублюючі або неправдиві.

Водночас компанія зацікавлена в якнайшвидшому погашенні всіх претензій основних кредитів, наголосив він. Річ у тім, що відсоткова ставка за пулом коштів у $11,4 млрд, який буде використано для розподілу, становить 9%. Це менше того, що отримують клієнти в очікуванні виплат.

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