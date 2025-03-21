Гривня тримає позиції: Український інститут майбутнього розповів, що вплинуло на курс у лютому — Finance.ua

Гривня тримає позиції: Український інститут майбутнього розповів, що вплинуло на курс у лютому Сьогодні 09:03 — Валюта

Гривня тримає позиції: Український інститут майбутнього розповів, що вплинуло на курс у лютому

Попри прогнози, курс нацвалюти у лютому залишився міцнішим — 41,5 грн/дол. Це може бути наслідком політики НБУ щодо стримування інфляції та впливу змін на ринку євро.

Про це розповіли експерти незалежного аналітичного центру UIF (Український інститут майбутнього).

«Курс гривні у лютому перевищив наші очікування. Ми передбачали курс близько 42 гривні/долар, але поки що Національний банк, навіть не отримавши західного фінансування у лютому, тримав гривню близько відмітки 41,5 гривні за долар», — зазначили аналітики.

В UIF вважають, що НБУ зараз перейшов до активного стримування інфляційних процесів через утримання курсу національної валюти.

«При цьому ми також вважаємо, що курс встановлюється з урахуванням валютного кошика „долар та євро“. Зміцнення євро з 1,03 до 1,08 до долара спричиняє зміцнення курсу гривні до долара», — кажуть експерти.

Курс гривні до долара США та Євро за 12 місяців. Джерело: НБУ.

Та попри поточне зміцнення гривні, фахівці UIF вважають це тимчасовим явищем. Фундаментальні фактори погіршення платіжного балансу у 2024 році штовхатимуть до девальвації національної валюти з курсом 46 гривень за долар до кінця 2025 року.

Довідка Finance.ua:

Як прогнозує голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, у другому кварталі 2025 року коридор валютних змін офіційного курсу складе в середньому 41,8−42,8 грн/долар. Відтак з початку року і до липня офіційний курс долара потенційно зросте максимум на 1,8%.

Відтак з початку року і до липня офіційний курс долара потенційно зросте максимум на 1,8%. В ICU ж зазначали, що инаміка курсу протягом минулого тижня демонструє, що НБУ поступово збільшує коливання курсу гривні й може перейти до його подальшого ослаблення. Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим за негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату.

Згідно з опитуванням Нацбанку, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44−45,3 грн/долар.

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