Яким буде курс долара: прогноз банкіра до середини 2025 року — Finance.ua

Яким буде курс долара: прогноз банкіра до середини 2025 року Сьогодні 11:04

Яким буде курс долара: прогноз банкіра до середини 2025 року

41,8−42,8 грн/долар. Відтак з початку року і до липня офіційний У другому кварталі 2025 року коридор валютних змін офіційного курсу складе в середньому. Відтак з початку року і до липня офіційний курс долара потенційно зросте максимум на 1,8%.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

На його думку, ситуація на українському валютному ринку залишатиметься відносно стабільною. Монетарні заходи НБУ, що впливають на міцність гривні, знизять попит на валюту, а відтак НБУ може скоротити обсяг валютних інтервенцій для підтримки балансу між попитом і пропозицією.

«У другому кварталі ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою: Нацбанк пильнуватиме за ринком, а вжиті монетарні заходи разом з чинною стратегією „керованої гнучкості“ можуть мінімізувати поточні курсові коливання», — сказав він.

Окрім монетарних змін та ефективності режиму «керованої гнучкості», важливим фактором, що може позначитися на валютному ринку, як вважає експерт, є коливання курсу долара США разом з підвищенням ролі інших надійних валют (приміром, швейцарського франка чи британського фунта стерлінгів) та ситуативна переорієнтація інвесторів на ринок дорогоцінних металів, ціни на якому досягли історичних максимумів.

«Запровадження нових мит США може стати причиною ситуативного ослаблення долара. Проте варто зазначити, що ані долару, ані євро не загрожує системний обвал, адже ці валюти є і будуть досить міцними, а їх вартість підкріплена роллю США та ЄС у світовій економіці», — сказав Мамедов.

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«Наразі важко прогнозувати ситуацію на фронті та перспективи завершення війни. Крім того, підступність ворога безмежна, що неабияк ускладнює аналіз заподіяної шкоди для суспільства, економіки, інфраструктури тощо. Разом з тим, спираючись на поточну ситуацію, можемо дещо заспокоїти громадян: наразі відсутні причини, які б могли змусити їх стрімголов бігти й скуповувати долари чи євро», — вважає банкір.

Він зазначив, що НБУ як основний гравець на валютному ринку проводить досить зважену та ефективну політику, і в разі потреби / загрози готовий оперативно втрутитися, вжити необхідних заходів, що унеможливлять будь-які стрімкі та негативні явища.

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