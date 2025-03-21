США хочуть включити в угоду з Україною про надра контроль над АЕС — Financial Times Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

США хочуть включити в угоду з Україною про надра контроль над АЕС — Financial Times

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче змінити умови угоди про надра з Україною, зокрема, щоб отримати доступ до атомних електростанцій.

Про це пише Financial Times із посиланням на українських чиновників.

Вашингтон прагне, щоб Київ погодився на чіткі правила володіння та управління спільним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди, який може включати американську власність над іншими економічними об’єктами, зокрема українськими атомними електростанціями.

Такі кроки фактично означають перегляд ще не підписаної угоди про мінерали, зазначило видання.

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У проєкті угоди зʼявився рядок про те, що США «підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру». Україна прагнне отримати від США чіткі гарантії безпеки в обмін на розподіл прибутків від природних ресурсів.

Зараз обидві сторони ведуть складні переговори, що охоплюють ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські посадовці. «Ми готові її підписати», — сказав високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського. «Буде дивно її ігнорувати», — наголосив він.

Адміністрація Трампа ще не представила Україні оновлений проєкт. «Але я розумію, що вони працюють над більш масштабною угодою», — сказав один із співрозмовників.

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20 березня Трамп заявив у Білому домі, що США планують укладати угоди про рідкісноземельні метали та мінерали по всьому світу, але Україна є особливим пріоритетом. «Ми добре просуваємося у справах з Україною та росією, і незабаром підпишемо угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною», — сказав він, не уточнюючи деталей.

Під час телефонної розмови цього тижня Трамп і Зеленський говорили про енергетику, повідомили держсекретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майк Волц. За їхніми словами, Трамп наголосив, що США можуть допомогти управляти цими об’єктами завдяки своїм знанням у сфері енергетики, а американська власність стане «найкращим захистом» для української енергетичної інфраструктури.

Водночас Зеленський у середу під час онлайн-брифінгу з журналістами уточнив, що йшлося лише про Запорізьку АЕС, яка з березня 2022 року перебуває під контролем окупантів.

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