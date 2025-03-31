Microsoft 365 дозволить адміністраторам керувати агентами штучного інтелекту — Finance.ua

Microsoft 365 дозволить адміністраторам керувати агентами штучного інтелекту Сьогодні 23:16 — Технології&Авто

Microsoft 365 дозволить адміністраторам керувати агентами штучного інтелекту

Microsoft 365 дасть змогу адміністраторам керувати агентами штучного інтелекту, і, згідно з останнім записом у Microsoft 365 Roadmap, нова можливість з’явиться вже незабаром.

У своєму анонсі технологічний гігант повідомив про нові можливості для адміністраторів ШІ, які з’являться вже в червні, пише Windows Report.

Нові можливості для адміністраторів ШІ:

Адміністратори можуть визначати джерела даних, які використовуються в з’єднаннях Copilot, і керувати ними. Це гарантує, що ШІ використовує відповідні та дозволені дані для своїх операцій. Адміністратори ШІ відповідають за встановлення та керування з’єднаннями, які дають змогу Copilot індексувати дані, що зберігаються в Microsoft Graph (платформі даних для Microsoft 365), і виконувати дії. Це гарантує, що штучний інтелект отримає доступ до даних, необхідних для ефективної роботи. Адміністратори регулюють, які користувачі, так звані «творці», можуть створювати з’єднання Copilot. Це допомагає підтримувати контроль над тим, хто може створювати ці з’єднання, забезпечуючи відповідність вимогам і безпеку. Адміністратори контролюють усі з’єднання Copilot, що дозволяє їм відстежувати активність, забезпечувати належну функціональність і вирішувати будь-які проблеми, що виникають. Адміністратори можуть переглядати та схвалювати або відхиляти агентів (ботів або автоматизовані інструменти) на основі їхньої придатності та відповідності політиці організації. Адміністратори можуть попередньо інсталювати агенти для користувачів у своїй організації, не вимагаючи індивідуальної згоди. Це спрощує розгортання й гарантує, що користувачі матимуть доступ до потрібних їм інструментів. Адміністратори можуть отримати доступ до цих агентів і керувати ними на сторінці інтегрованих програм у Центрі адміністрування Microsoft 365, що полегшує нагляд за їх розгортанням і використанням.

«Як адміністратор штучного інтелекту ви керуєте агентами з різними можливостями, зокрема, створюєте й контролюєте з’єднання Copilot, які індексують дані в Graph і виконують дії, контролюєте, які виробники можуть створювати ці з’єднання, регулюєте використовувані джерела даних, підтримуєте видимість усіх з’єднань, схвалюєте або забороняєте агенти, попередньо інсталюєте їх без запиту на згоду та переглядаєте їх на сторінці інтегрованих програм у Центрі адміністрування Microsoft 365», — говориться в повідомленні в Microsoft 365 Roadmap.

borgexpert За матеріалами:

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