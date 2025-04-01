Представлено смарт-пов'язку зі штучним інтелектом — Finance.ua

Представлено смарт-пов'язку зі штучним інтелектом 01.04.2025, 00:34 — Технології&Авто

Представлено смарт-пов'язку зі штучним інтелектом

Компанія Muse випустила оригінальний продукт — смарт-пов'язку для сну та когнітивного розвитку Muse S Athena.

Muse S Athena аналізує мозкову активність, відстежує кровообіг, рівень кисню в крові, частоту серцевих скорочень, дихання, положення тіла та фази сну.

Пристрій включає передові сенсори: електроенцефалограф (ЕЕГ), фотоплетизмограф (PPG), функціональну ближню інфрачервону спектроскопію (fNIRS), а також акселерометр і гіроскоп.

Обробкою даних займається штучний інтелект, який використовує модель Foundational Brain Model (FBM), навчену більш ніж на 80 000 записах ЕЕГ. Це дозволяє пристрою в режимі реального часу надавати рекомендації, що сприяють зниженню стресу, концентрації уваги та покращенню когнітивних функцій. Додатково пропонується програма з інструментами для медитації та контролю сну, здатна виявляти такі порушення, як апное.

Пов’язка Muse S Athena вже надійшла у продаж на американському ринку за вартістю $474.99. Базовий функціонал програми доступний безкоштовно, а передплата з розширеними можливостями, включаючи просунуті методики медитації та аналіз когнітивних процесів, коштуватиме $12.99 щомісяця.

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