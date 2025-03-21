Експорт за новими правилами: в Україні змінили розрахунок мінімальних цін — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експорт за новими правилами: в Україні змінили розрахунок мінімальних цін

30
Експорт за новими правилами: в Україні змінили розрахунок мінімальних цін
Експорт за новими правилами: в Україні змінили розрахунок мінімальних цін
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Так, до переліку умов поставок, за якими визначаються ціни, додано мед, соєві боби, насіння ріпаку, пшеницю, кукурудзу, соняшникову олію та ячмінь.
Крім того, змінено методику розрахунку референтних цін: тепер застосовується десятий процентиль замість п’ятого.
Читайте також
Також при визначенні мінімальних цін більше не враховуватимуться ціни попереднього місяця на товари, декларовані за форвардними контрактами, а також ціни на певні товари, вивезені за межі України у митному режимі експорту.
Нововведення також передбачають, що мінімально допустима експортна ціна не може бути нижчою за мінімальну ціну на аналогічний товар у попередньому місяці за тими ж умовами поставки.
Нагадаємо, Кабмін продовжив на 2025 рік заборону на експорт солі, газу, золота. Уряд затвердив ліцензування експорту й імпорту товарів у 2025 році та обсяги квот.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems