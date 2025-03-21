Експорт за новими правилами: в Україні змінили розрахунок мінімальних цін — Finance.ua

Експорт за новими правилами: в Україні змінили розрахунок мінімальних цін Сьогодні 16:22

Експорт за новими правилами: в Україні змінили розрахунок мінімальних цін

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Так, до переліку умов поставок, за якими визначаються ціни, додано мед, соєві боби, насіння ріпаку, пшеницю, кукурудзу, соняшникову олію та ячмінь.

Крім того, змінено методику розрахунку референтних цін: тепер застосовується десятий процентиль замість п’ятого.

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Також при визначенні мінімальних цін більше не враховуватимуться ціни попереднього місяця на товари, декларовані за форвардними контрактами, а також ціни на певні товари, вивезені за межі України у митному режимі експорту.

Нововведення також передбачають, що мінімально допустима експортна ціна не може бути нижчою за мінімальну ціну на аналогічний товар у попередньому місяці за тими ж умовами поставки.

Нагадаємо, Кабмін продовжив на 2025 рік заборону на експорт солі, газу, золота. Уряд затвердив ліцензування експорту й імпорту товарів у 2025 році та обсяги квот.

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