Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України — Finance.ua

Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України Сьогодні 07:16 — Аграрний ринок

Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України, Фото: freepik

У січні-лютому поточного року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

За словами аналітиків, від початку року з України вивезли 4,7 млн тонн кукурудзи вартістю $982 млн.

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Вона стала ключовим товаром для експорту — на неї припадає 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.

Основні імпортери кукурудзи

Найбільше української кукурудзи було поставлено до таких країн:

Іспанії — 933 000 тонн;

Італії — 725 000 тонн;

Туреччини — 639 000 тонн;

Єгипту — 593 000 тонн;

Нідерландів — 514 000 тонн.

Нагадаємо, в Україні спостерігається поступове зростання цін на цукор. Наразі середній рівень умовних відпускних цін із заводу коливається в межах 24,60−25,30 грн/кг, проте очікується подальший підйом.

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