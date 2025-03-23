Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України — Finance.ua

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Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України

Аграрний ринок
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Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України
Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України, Фото: freepik
У січні-лютому поточного року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
За словами аналітиків, від початку року з України вивезли 4,7 млн тонн кукурудзи вартістю $982 млн.
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Вона стала ключовим товаром для експорту — на неї припадає 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.

Основні імпортери кукурудзи

Найбільше української кукурудзи було поставлено до таких країн:
  • Іспанії — 933 000 тонн;
  • Італії — 725 000 тонн;
  • Туреччини — 639 000 тонн;
  • Єгипту — 593 000 тонн;
  • Нідерландів — 514 000 тонн.
Нагадаємо, в Україні спостерігається поступове зростання цін на цукор. Наразі середній рівень умовних відпускних цін із заводу коливається в межах 24,60−25,30 грн/кг, проте очікується подальший підйом.
За матеріалами:
Finance.ua
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