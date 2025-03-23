Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України — Finance.ua

Стало відомо, який товар став найбільш експортованим з України
У січні-лютому поточного року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
За словами аналітиків, від початку року з України вивезли 4,7 млн тонн кукурудзи вартістю $982 млн.
Читайте також
Вона стала ключовим товаром для експорту — на неї припадає 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.
Основні імпортери кукурудзи
Найбільше української кукурудзи було поставлено до таких країн:
- Іспанії — 933 000 тонн;
- Італії — 725 000 тонн;
- Туреччини — 639 000 тонн;
- Єгипту — 593 000 тонн;
- Нідерландів — 514 000 тонн.
Нагадаємо, в Україні спостерігається поступове зростання цін на цукор. Наразі середній рівень умовних відпускних цін із заводу коливається в межах 24,60−25,30 грн/кг, проте очікується подальший підйом.
Поділитися новиною