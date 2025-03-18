Україна у січні скоротила експорт товарів на 11,5% — Finance.ua
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Україна у січні скоротила експорт товарів на 11,5%

Казна та Політика
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Експорт товарів з України у січні 2025 року становив 3,18 млрд дол. США, що на 11,5% менше порівняно із січнем минулого року. Водночас імпорт товарів зріс на 8,2% - до 5,5 млрд дол. США.
Про це повідомила Державна служба статистики України.
«За січень 2025 року експорт товарів становив 3 179,7 млн дол. США, або 88,5% порівняно із січнем 2024 року, імпорт — 5 514,8 млн дол., або 108,2%», — йдеться в повідомленні.
Україна у січні скоротила експорт товарів на 11,5%
Зазначається, що негативне сальдо у перший місяць року склало 2,33 млрд дол. (у січні торік воно було також негативним — 1,5 млрд дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,58 (рік тому — 0,71).
Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання, — електричні машини (+13,1%). Водночас за низкою традиційних експортних товарів Україна продемонструвала скорочення обсягів. Так, на 20,2% зменшився експорт чорних металів, на 17,4% - зернових культур, на 8,5% - жирів та олій.
За матеріалами:
Укрінформ
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