Україна у січні скоротила експорт товарів на 11,5% — Finance.ua

Україна у січні скоротила експорт товарів на 11,5% Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

Експорт товарів з України у січні 2025 року становив 3,18 млрд дол. США, що на 11,5% менше порівняно із січнем минулого року. Водночас імпорт товарів зріс на 8,2% - до 5,5 млрд дол. США.

«За січень 2025 року експорт товарів становив 3 179,7 млн дол. США, або 88,5% порівняно із січнем 2024 року, імпорт — 5 514,8 млн дол., або 108,2%», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що негативне сальдо у перший місяць року склало 2,33 млрд дол. (у січні торік воно було також негативним — 1,5 млрд дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,58 (рік тому — 0,71).

Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання, — електричні машини (+13,1%). Водночас за низкою традиційних експортних товарів Україна продемонструвала скорочення обсягів. Так, на 20,2% зменшився експорт чорних металів, на 17,4% - зернових культур, на 8,5% - жирів та олій.

Укрінформ За матеріалами:

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