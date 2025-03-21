Нацбанк назвав великий український банк, якому бракує капіталу — Finance.ua

Нацбанк назвав великий український банк, якому бракує капіталу Сьогодні 11:27 — Фондовий ринок

Нацбанк назвав великий український банк, якому бракує капіталу

Підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до падіння капіталу нижче нормативу у низці банків. Водночас їм поки що нічого не загрожує.

Про це сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, в інтерв’ю « Інтерфакс-Україна ».

«На сьогодні є один великий банк, який матиме недостатній рівень капіталу… Укрексімбанк», — сказала вона.

За її словами, ще один державний банк — Сенс Банк — має адаптовану програму капіталізації за результатами попередньої оцінки стійкості та рухається в її межах.

Рожкова відзначила, що НБУ допоміг банкам і встановив досить м’який перехідний період за новими вимогами капіталу, що дозволяє багатьом банкам не порушувати нормативи.

«Також ми дозволили банкам, які за підсумками минулого стрес-тесту потребували додаткового капіталу, внести зміни до програм капіталізації. За попередніми очікуваннями, загалом банки збережуть достатній запас капіталу, однак деяким із них, можливо, знадобиться перегляд програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року», — сказала перша заступниця голови НБУ.

Вона підкреслила, що на сьогодні ризик для фінансової стабільності точно відсутній.

Нагадаємо, у 2023 році податок на прибуток банків збільшили з 18% до 50%. Передбачалося, що у 2024 році банки платитимуть податок на рівні 25%. Однак Верховна Рада ухвалила закон про підвищення ставки знову до 50%. Цей податок буде сплачено банками вже у 2025 році за результатами роботи у 2024 році.

Єдиним власником Укрексімбанку є держава. Станом на 1 січня 2025 року, банк за загальними активами посідав третє місце з показником 315,5 млрд гривень серед 61 банків. Власний капітал Укрексімбанку складав 14,2 млрд гривень.

НБУ на початку 2024 року заявив про потребу у докапіталізації Укрексімбанку, Правекс Банку і МТБ Банку в 10 млрд гривень за підсумками стрес-тестування.

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