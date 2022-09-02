День фінансів: нові санкції проти рф та білорусі, дитячі картки, макропрогноз НБУ на наступний рік — Finance.ua

День фінансів: нові санкції проти рф та білорусі, дитячі картки, макропрогноз НБУ на наступний рік Вчора 17:50

П’ятниця, 2 вересня: про нові санкції проти рф та білорусі та макропрогноз НБУ на наступний рік.

Нові санкції проти рф та білорусі. Уряд на засіданні 2 вересня Уряд на засіданні 2 вересня схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента рф володимира путіна.

G7 впровадить обмеження цін на сиру нафту з рф з 5 грудня.

Найбільша в світі платіжна система обмежила роботу з підсанкційними банками рф.



Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила росію.

Макропрогноз НБУ на наступний рік. В уряді очікують, що у 2023 році курс В уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 грн , а індекс споживчих цін складе 30,6%. Такі показники закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки. До речі, вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають.

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Доходи держбюджету України зростають. У серпні 2022 року до загального фонду У серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень). Також надійшло 109,7 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).

Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії.

Також в Україні розпочали фінансування пенсій за вересень.

В «Дії» з’явилася важлива функція для власників авто. Уже найближчим часом українські водії матимуть можливість Уже найближчим часом українські водії матимуть можливість ділитися техпаспортом на авто за допомогою застосунку «Дія» — це буде зручно для тих, хто передає право керування своїм автомобілем близьким і знайомим.

Правила ввезення особистих речей в Україну. Державна митна служба нагадала Державна митна служба нагадала про правила переміщення особистих речей під час в’їзду в Україну. Особисті речі, що переміщуються громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, не оподатковуються митними платежами та звільняються від проведення заходів офіційного контролю.

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