День фінансів: нові санкції проти рф та білорусі, дитячі картки, макропрогноз НБУ на наступний рік — Finance.ua

День фінансів: нові санкції проти рф та білорусі, дитячі картки, макропрогноз НБУ на наступний рік
П’ятниця, 2 вересня: про нові санкції проти рф та білорусі та макропрогноз НБУ на наступний рік.
Нові санкції проти рф та білорусі. Уряд на засіданні 2 вересня схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента рф володимира путіна.
- G7 впровадить обмеження цін на сиру нафту з рф з 5 грудня.
- Найбільша в світі платіжна система обмежила роботу з підсанкційними банками рф.
- Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила росію.
Макропрогноз НБУ на наступний рік. В уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%. Такі показники закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки. До речі, вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають.
Ми продовжуємо публікувати новини з п’ятої, ювілейної, церемонії нагородження банків, фінансових і страхових компаній FinAwards. Сьогодні про таке:
- Найстійкіший банк за версією FinAwards-2022.
- Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022.
Також пропонуємо новий огляд, де Finance.ua зібрав найкращі пропозиції корток для дітей, які діють у воєнний час —
Дитячі картки воєнного часу: найкращі пропозиції від банків
Доходи держбюджету України зростають. У серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень). Також надійшло 109,7 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).
- Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії.
- Також в Україні розпочали фінансування пенсій за вересень.
В «Дії» з’явилася важлива функція для власників авто. Уже найближчим часом українські водії матимуть можливість ділитися техпаспортом на авто за допомогою застосунку «Дія» — це буде зручно для тих, хто передає право керування своїм автомобілем близьким і знайомим.
Правила ввезення особистих речей в Україну. Державна митна служба нагадала про правила переміщення особистих речей під час в’їзду в Україну. Особисті речі, що переміщуються громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, не оподатковуються митними платежами та звільняються від проведення заходів офіційного контролю.
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