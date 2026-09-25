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Трамп прийняв остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot — Зеленський

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Комплекси ППО Patriot, armyinform.com.ua
Комплекси ППО Patriot, armyinform.com.ua
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі в Нью-Йорку Дональд Трамп повідомив йому про остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це пише Українська правда.

Що Трамп сказав про виробництво ракет для Patriot

За словами Зеленського, під час зустрічі президент США повідомив, що Україна отримає відповідні ліцензії.
«Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив: „Так, я прийняв остаточне рішення: ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає“», — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп позитивно ставиться до надання Україні ліцензій щодо виробництва ракет до Patriot. Згодом у Державному департаменті заявили, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
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Finance.ua також розповідав, що США проводили переговори щодо можливого виробництва ракет-перехоплювачів Patriot за участю України. Розглядали кілька варіантів:
  • виробництво частини компонентів Patriot в Україні та їхнє остаточне складання в Німеччині;
  • приєднання України до чинної американсько-європейської програми виробництва ракет-перехоплювачів;
  • участь у виробництві дешевшої версії PAC-3 Adapted Capability Effector.
Найбільш реалістичним джерела називали виготовлення компонентів в Україні з подальшим складанням у Німеччині. У цій країні вже виробляють старішу модель ракет Patriot, а надалі планують випускати й PAC-3.
За матеріалами:
Українська правда
ЗеленськийТрампСША
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