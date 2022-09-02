Найстійкіший банк за версією FinAwards-2022 — Finance.ua

Найстійкіший банк за версією FinAwards-2022 Вчора 09:03 — Кредит&Депозит

Найстійкіший банк за версією FinAwards-2022

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards.

FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

«Стійкий банк» — це традиційна номінація премії FinAwards. Утім, з початком війни вона заграла новими барвами. Так, 28 авторитетних членів поважного журі цьогоріч з особливою увагою придивлялися до номінантів. Трійка лідерів склалася наступна:

«бронза» дісталася Укрсиббанку ;

; «сріблом» нагородили ОТП Банк ;

; а «золото» номінації вже п’ятий рік поспіль отримав Райффайзен Банк.

Як це — бути найстійкішим банком у такі непрості часи, розповіла заступниця голови правління Райффайзен Банк у, відповідальна за корпоративний бізнес і ринки капіталу Лариса Бондарева.

«Пишаюся нагородою. І дуже приємно, що ми вже п’ятий рік поспіль є найстійкішим банком. Це злагоджена робота української команди, підтримка наших акціонерів, prudent policy (зважена політика. — Ред) з точки зору ризик-підходів. Вважаю, що така політика є виправданою як у часи миру, так і в часи тих випробувань, через які ми зараз проходимо», — ззаначила Бондарева.

За словами Бондаревої банк багато місяців готувався до різних сценаріїв, але ніхто не очікував таких дій з боку росії.

«Звісно, першою задачею була безпека наших співробітників і безперервна підтримка бізнесу для наших клієнтів. Це був, мабуть, виклик для нас, але ми були готові. Були готові де факто, але, може, не були готові морально, емоційно, але технологічно підготувалися. Я вдячна нашій команді IT і підтримки», — додала вона.

Про Райффайзен Банк Україна

З жовтня 2005 року, Райффайзен Банк є частиною банківської групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ», Австрія. Банк пропонує широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг, якими користуються понад 2,5 млн клієнтів.

За оцінкою компанії GfK-Україна, яка спеціалізується на дослідженні ринків, репутація Райффайзен Банку перевищує середньоринкову.

У банку свою місію визначають так: «Втілення інновацій задля побудови з клієнтами взаємодії високої якості».

Банк володіє активами на понад 108 млрд грн.

Про FinAwards

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

«Спочатку ми як організатори думали, що захід не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль фінансові компанії трималися на плаву. Ви за цей час стали бійцями економічного фронту. Ви зберігали робочі місця, підтримували співробітників і всіляко допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність», — наголосив співзасновник Treeum Сергій Віндерських у своєму вітальному слові.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.