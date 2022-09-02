В Україні розпочали фінансування пенсій за вересень — Finance.ua

В Україні розпочали фінансування пенсій за вересень Вчора 15:26 — Казна та Політика

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсійних виплат за вересень 2022 року.

Виплати будуть йти за графіком.

«1 вересня згідно затвердженого графіку розпочато фінансування пенсій за вересень. На пенсійні виплати через АТ „Укрпошта“ спрямовано 2,4 млрд грн», — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, українці, які не мають достатньо стажу для пенсії, мають повне право на соціальну пенсію за віком. Такі виплати можна оформити після досягнення 65 років.

Довідка Finance.ua:

з 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог.



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