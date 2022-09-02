Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають

Валюта
823
Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають
Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають
Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 106,6 млн доларів.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Читайте також
Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.
Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають

Довідка Finance.ua:

  • 21 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;
  • НБУ із 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в українців з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти;
  • обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.