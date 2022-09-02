Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають — Finance.ua

Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають
Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 106,6 млн доларів.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.
Довідка Finance.ua:
- 21 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;
- НБУ із 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в українців з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти;
- обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях.
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