Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають — Finance.ua

Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають Вчора 10:43 — Валюта

Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають

Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 106,6 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

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Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.

Довідка Finance.ua:

21 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;

НБУ із 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в українців з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти;

обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях.

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