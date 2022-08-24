Цифри Незалежності: коли в Україні був найменший та найбільший курс гривні до долара — Finance.ua

Цифри Незалежності: коли в Україні був найменший та найбільший курс гривні до долара Вчора 10:00 — Валюта

Цифри Незалежності: коли в Україні був найменший та найбільший курс гривні до долара, www.freepik.com

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про курс гривні до долара США.

Ще 2 вересня 1996 року, тобто в перший же день обігу нової національної валюти України — гривні, — офіційний курс долара був встановлений Національним банком України на рівні 1,76 грн/дол.

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Утім, довго такий курс не протримався. Уже 14 жовтня він зріс до 1,77 грн/дол. і відтоді поступово збільшувався. Уже на 30 грудня 1996-го один долар в Україні коштував 1,88 грн.

Наприкінці лютого 1997 року вартість долара знову знизилася до 1,76 грн, але доволі швидко повернулася до попередніх показників. На кінець 1997 року курс був 1,89 грн/дол.

Позначка в 2 грн за долар була перейдена 26 лютого 1998-го. До вересня того року курс закріпився на рівні 2,25 грн/дол. Уже 22 вересня долар здорожчав до 3,07 грн, а рік закінчився з курсом 3,42 грн/дол.

Першу половину 1999-го курс коливався в межах 3,9 грн/дол., а 23 липня один долар уже коштував 4,02 грн, 10 грудня американська валюта здорожчала ще на гривню і перейшла психологічну позначку в 5 грн, що назавжди закарбувалося в пам’яті українців.

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З 1 січня 2002 року в обіг увійшов готівковий євро. За одну одиницю європейської валюти українцю потрібно було викласти 4,78 грн, а от за долар — 5,29 грн.

Долар «по п’ять» тримався доволі довго, навіть турбулентний для України 2004 рік не зміг похитнути курс. Похитнула його Глобальна фінансова криза 2008 року: 24 листопада долар в Україні піднявся в ціні до 6,17 грн, євро ж коштував уже 7,77 грн. Уже 2 грудня долар здорожчав до 7,14 грн, а євро — до 9 грн.

Другу психологічну позначку долар в Україні побив 16 вересня 2009 року. У цей день долар коштував 8 грн, а євро — 11,69 грн.

У лютому 2014-го долар з об’єктивних причин почав стрімко дорожчати. Після анексії Криму росією і проголошення його «частиною території рф», долар 21 березня перевалив за 10 грн, євро ж коштував 13,91 грн.

На тлі воєнної агресії девальвація гривні відбувалася буквально на очах. У липні долар коштував уже по 12 грн, євро — по 16,2 грн. А на кінець року курс встановився на рівні 15,76 грн/дол, 19,23 грн/євро.

Далі... 2015 рік можна назвати роком суттєвої девальвації гривні, адже національна валюта постійно просідала щодо долара та євро. 31 грудня долар коштував 24 грн, євро — 26,22 грн.

У грудні 2019-го вартість долара впала до 23,29 грн, а євро — до 25,8 грн. Але вже з 2020 року курс валют знову «поліз угору». До кінця року він закріпився на рівні 28,26 грн/дол., 34,63 грн/євро.

Протягом усього 2021 року українцям усе пророчили «долар по 30», але цього так і не сталося. Україна закінчила рік з курсом 27,2 грн/дол., 30,77 грн/євро.

Перед повномасштабною війною долар наближався до психологічної позначки 30 грн, але так і не перетнув її. Станом на 23 лютого долар коштував 28,98 грн, а євро — 32,9 грн.

24 лютого 2022 року після того, як на Київ та інші українські міста полетіли російські ракети та посунули окупаційні війська, Національний банк України заморозив офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол., 33,17 грн/євро.

Вранці 21 липня Національний банк України підняв офіційний курс долара до гривні одразу на 25% — до 36,56 грн/дол, що більш-менш відповідало ринковим реаліям. Утім, рішення НБУ спровокувало паніку на готівковому валютному ринку, протягом кількох годин після збільшення офіційного курсу курс в обмінниках злетів до 39-40 грн/дол.

Сьогодні готівковий курс тримається на рівні 40+ грн, євро — зазвичай на гривню дорожчий.

Отже, за 26 років вартість долара збільшилася майже у 23 рази.

Детальніше про валютні інтервенції НБУ — за посиланням

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