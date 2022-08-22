Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за комунальні послуги — Finance.ua

Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за комунальні послуги Вчора 10:01 — Особисті фінанси

Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за комунальні послуги

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку, та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про комунальні послуги.

Українці витрачають на комунальні послуги близько 13% свого щомісячного доходу. Про це свідчать дані Державної служби статистики. У 2022 році у зв’язку із війною росії проти України даних про сплату комунальних послуг немає, але з 2000 по 2021 рік українці сплатили 1,049 трлн гривень за житлово-комунальні послуги.

Так, у 2021 році, за даними Держстату, українці сплатили 214,9 млрд грн за «комуналку». Водночас сума заборгованості склала 81,4 млрд грн. Найбільше боргів саме за постачання та розподіл природного газу — 33,8 млрд грн. В місяць у 2021 році середні витрати сім’ї на комунальні послуги складали 3836 грн. Варто сказати, що середня зарплата на початок 2021 року була на рівні 12 337 грн.

За підсумками 2020 року українці заборгували 73,6 млрд грн за комунальні послуги з урахуванням боргів попередніх років. Усього за послуги було сплачено 139,5 млрд гривень. На місяць українська сім’я витрачала в середньому 3,8 тис. гривень із середньою зарплатою у 10 727 грн.

У 2019 році середня зарплата була 9 223 грн, а споживачі сплатили 123,4 млрд грн (3 816 грн в середньому на місяць) за комунальні послуги. Сума боргів склала 63,7 млрд грн.

У 2018 році населення заплатило всього 88,8 млрд грн із середньою зарплатою 7 711 грн. У 2017 році середній заробіток складав 6 тис. грн, а витрати на комуналку в середньому складали 3.2 тис. грн. Усього за рік українці сплатили 75,9 млрд грн.

У 2016 році за спожиті послуги було сплачено 60 млрд грн, у той час, коли середня зарплата була 4,3 тис. гривень, а на місяць українська сім’я в середньому витрачала 3 200 гривень.

У 2015 році українці сплатили 48,5 млрд гривень. Тоді найвищий рівень оплати зафіксували у Черкаській та Вінницькій областях (119% і 118,8% відповідно), найнижчий — у Тернопільській області (68,8%). Середня зарплата була 3,4 тис. грн.

У 2014-2011 загальні витрати на комунальні послуги не сильно відрізнялись (36,4 млрд грн — 35,8 млрд грн). Але у 2014 році в середньому українська родина витрачала 950 грн на місяць, вже до 2011 року сума знизилась удвічі — до 427 гривень. У 2014 році найвищий рівень оплати спостерігався у Вінницькій та Івано-Франківській областях (104,3 та 99,6% відповідно), а найнижчий — у Донецькій області (82,2%). У 2013 році найвищий рівень оплати зафіксували в Івано-Франківській, Вінницькій та Львівській областях (102,4-102%), а найнижчий — у Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях, а також в АР Крим — 95,8-97,3%. У 2012 році серед регіонів найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Вінницькій, Закарпатській, Житомирській областях та у м. Києві (101,0–98,7%), а найнижчий — у Київській, Тернопільській, Чернівецькій та Луганській областях (92,9-94,7%).

У 2010 та 2009 роках українці заплатили 30,1 млрд грн і 25,7 млрд грн відповідно. Середні зарплати були на рівні 1,9 тис. і 1,6 тис. гривень. Найвищий рівень оплати за житлокомпослуги у 2010 році зафіксований в Одеській і Вінницькій областях і Києві, найнижчий — у Закарпатській та Дніпропетровській областях. У 2009 році з населення уклало 103,2 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на суму 172,3 млн гривень.

У 2008, 2007 та 2006 українці із середніми заплатами в 1,5 тис., 1,1 тис. і 864 грн сплатили за житлово-комунальні послуги 21,4 млрд, 17,6 млрд і 12 млрд гривень.

З 2000 по 2005 року українці витратили із сімейного бюджету на «комуналку» 43,2 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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