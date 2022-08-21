Цифри Незалежності: вартість зв’язку в Україні, Польщі, Чехії, Угорщині та Румунії — Finance.ua

Цифри Незалежності: вартість зв’язку в Україні, Польщі, Чехії, Угорщині та Румунії Вчора 12:05 — Особисті фінанси

Цифри Незалежності: вартість зв’язку в Україні, Польщі, Чехії, Угорщині та Румунії

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Залишатись на зв’язку із рідними — одна за найголовніших потреб українців. Ми зібрали інформацію щодо тарифів мобільних операторів країн, де перебуває найбільше наших співвітчизників, а також порівняли з українськими тарифами.

В Україні найпопулярніші мобільні оператори це Київстар, Vodafone та lifecell. Кожен пропонує клієнтам різні пакети по передоплаті і контракту. Абонентська плата залежить від багатьох показників — кількості дзвінків по Україні і за кордон, кількості смс повідомлень, мобільного інтернету.

Київстар пропонує найдешевший тариф за 75 гривень з безлімітними дзвінками в мережі і 100 МБ інтернету. Найдорожчий тариф за 500 гривень на місяць з безлімітним інтернетом та дзвінками в мережі. Ще в тарифі є 750 хвилин на інших мобільних операторів і 300 СМС.

Vodafone пропонує найдешевший тариф вартістю 135 гривень на місяць, який містить 1000 хв на всіх операторів, 10 ГБ інтернету + безлімітні соцмережі і 50 СМС. Найдорожчий тариф за 300 гривень. Він включає безліміт інтернету, безлімітні дзвінки на номери Vodafone та 400 хвилин на інших операторів, 50 хвилин за кордон і 50 СМС.

lifecell має найдешевший тариф за 75 гривень із безлімітними дзвінками у мережі та 7 ГБ інтернету. Найдорожчий тарифний план компанії вартістю в 300 гривень із безлімітом у мережі, 30 ГБ інтернету та 300 хвилин на інші номери.

У Польщі два найпопулярніші мобільні оператори це T—Mobile та Orange.

T—Mobile

T-mobile працює по всій Європі. Згідно з польським законодавством, кожна сім-карта повинна бути офіційно зареєстрована на її власника. Для цього при купівлі стартового пакета потрібно надати продавцю документ, що посвідчує особу.

Компанія пропонує такі тарифи:

25 злотих (приблизно 197 грн) на 30 днів. Дзвінки на мобільні і стаціонарні без обмежень, 10 ГБ інтернету;



5 злотих (приблизно 39 грн) на 5 днів. Тариф включає безлімітні дзвінки, СМС та ММС, а також 1 ГБ інтернету;

Orange

Цього мобільного оператора обирає в основному молодь. Він часто запускає програми лояльності і дає конкурентні пропозиції для постійних друзів. Зараз оператор кожному громадянину України дає SIM-карту, де є 100 хвилин на дзвінки в Україну, безкоштовні розмови по країні, повідомлення у Польщі й 30 ГБ інтернету. Після безкоштовного місяця можна під’єднати тариф «Без ліміту». Він дає безлімітні дзвінки, СМС, ММС та 30 ГБ інтернету. Вартість — 30 злотих.

Українці та інші іноземці можуть купити такі стартові пакети:

Standardowy starter. Вартість стартового пакета — 5 злотих. Спочатку користувачу надається 6 ГБ Інтернету на 14 днів та 5 злотих на 31 день. Стандартні умови передбачають наявність тарифного плану «Orange free na kartę», в межах якого хвилина розмови коштує 0,4 злотих, SMS — 0,25 злотих, MMS — 0,4 злотих, а кожні 100 кБ Інтернету — 0,01 злотих;

Zawsze bez limitu. Цей стартовий пакет можна купити за 5 злотих. Користувач отримує 6 ГБ Інтернету на 14 днів та 5 злотих — на 31 день. Унікальність цього стартового пакета полягає втому, що за кожний 1 злотий, яким поповнено рахунок, користувачу надається один день необмежених дзвінків, SMS та MMS + 0,5 ГБ.

30 GB і bez limitu. Вартість стартера становить 30 злотих. Після реєстрації SIM-карти автоматично запускається пропозиція «дзвінки, SMS та MMS без обмеження для всіх + 30 ГБ» на 31 день. Послуга поновлюється автоматично щомісяця за умови поповнення основного рахунку на суму не менше 30 злотих.

Чехія

У Чехії працюють три основні оператори: Vodafone, T-Mobile, O2. Вони також в перші дні війни в Україні запровадили спеціальні програми для українців.

Vodafone пропонує три тарифні плани:



2.5 ГБ інтернету і необмежену кількість SMS та дзвінків усередині мережі Vodafone. Ціна: 249 чеських крон (приблизно 375 грн) на місяць;

6 ГБ інтернету і необмежену кількість SMS та дзвінків в мережі Vodafone. Ціна: 349 чеських крон (приблизно 526 грн) на місяць;

Для українських абонентів діють спеціальні умови, так кожен клієнт оператора отримує 100 хвилин для дзвінків із Чехії на українські номери безкоштовно, а після їх вичерпання вартість хвилини становитиме 1 крону.

T-Mobile

Можливість телефонувати і надсилати повідомлення на українські номери безкоштовно надає також оператор T-Mobile.

Цей мобільний оператор пропонує такі тарифи:

550 крон (приблизно 830 грн) на місяць за безлімітні СМС та дзвінки та 6 ГБ інтернету;

600 крон (приблизно 905 грн) на місяць за безлімітні СМС та дзвінки та 10 ГБ інтернету;

675 крон (приблизно 1019 грн) на місяць за безлімітні СМС та дзвінки та 16 ГБ інтернету.

O2

Третій найбільший оператор Чехії — О2 пропонує такі мобільні тарифи:

899 крон (приблизно 1357 грн) на місяць за безлімітні СМС та дзвінки, а також необмежений інтернет зі швидкістю 10 Мбіт/с, що підходить для звичайного мобільного використання;

1099 крон (приблизно 1659 грн) на місяць за безлімітні СМС та дзвінки, а також необмежений інтернет зі швидкістю 20 Мбіт/с, підходить для повноцінного використання мобільного телефону;

1299 крон (приблизно 1961 грн) на місяць за безлімітні СМС та дзвінки, а також необмежений інтернет. Максимальна швидкість 5G досягає покриття до 600 Мбіт/с у місцях із найсучаснішими технологіями. Крім того, в пакет входить 300 хвилин дзвінків за кордон;



Також оператор пропонує клієнтам, які постраждали від війни в Україні, лімітований передплачений тариф із 15 Гб за 299 крон на місяць. Окрім інтернету тариф містить хвилини на дзвінки та SMS-повідомлення. На номери оператора O2 можна дзвонити абсолютно необмежено, а на номери інших операторів — 50 безкоштовних хвилин на місяць. З цим тарифом можна дзвонити на українські номери всього за 1 крон/хв.

Угорщина

Два найбільших оператори Угорщини це Magyar Telekom і Vodafone. Зараз ці компанії роздають безкоштовні SIM—карти та мобільні пристрої на прикордонних пунктах пропуску в Захоні, Лоні та Тисабечі. На всі базові українські номери (стаціонарні та мобільні) телефонувати можна безкоштовно. Також провайдери запровадили безкоштовний роумінг в Україні.

Magyar Telekom

Magyar Telekom на цей час є великою компанією з представництвами в Угорщині, Македонії, Чорногорії та Румунії.

Українцям компанія пропонує мобільні SIM-карти Domino Fix за 0 HUF. Пакет містить 500 Мб мобільного інтернету та 40 хвилин розмови в базовому напрямі в межах ЄС.

Vodafone Угорщина

Два найпопулярніших тарифних плани:

RED Free+ 10 990 HUF (приблизно 1002 грн) на місяць. Необмежена кількість хвилин і SMS всередині країни та в ЄС. 25 ГБ інтернету зі швидкістю 10 Мбіт/с;

RED Infinity World+ 15 990 HUF/міс (приблизно 1458 грн). Необмежена кількість хвилин і SMS всередині країни та в ЄС, 25 ГБ інтернету у мережі 5G.

Зараз для українців оператор надає карту з безкоштовними дзвінками та 5 ГБ інтернету.

Два найпопулярніших мобільних оператор країни Orange та Moldcell.

Orange пропонує 4 тарифних плани:

TOP 130 за 130 леїв (приблизно 247 грн) у місяць з необмеженими хвилинами на номери в мережі, 450 хвилин на національні номери, і 10 ГБ інтернету;

TOP 170 за 170 леїв (приблизно 323 грн) у місяць з необмеженими хвилинами на номери в мережі, 750 хвилин на національні номери, і 25 ГБ інтернету;

TOP 190 за 190 леїв (приблизно 361 грн) у місяць з необмеженими хвилинами на номери в мережі, 1000 хвилин на національні номери, і 50 ГБ інтернету;

TOP 270 за 270 леїв (приблизно 513 грн) у місяць з необмеженими хвилинами та СМС на всі номери, 50 хвилин на міжнародні номери, і 100 ГБ інтернету.

Тариф Orange PrePay компанія пропонує біженцям безплатно протягом місяця, а потім 29 леїв. В тариф входить 10 ГБ + 250 хвилин.

Moldcell пропонує такі 4 тарифних плани:

Next 130 — за 130 леїв (приблизно 247 грн) на місяць з безлімітом у мережі, 500 хвилин і 100 СМС на інші номери, 10 ГБ інтернету;

Next 170 — за 170 леїв (приблизно 323 грн) на місяць з безлімітом у мережі, 750 хвилин і 100 СМС на інші номери, 25 ГБ інтернету;

Next 200 — за 200 леїв (приблизно 380 грн) на місяць з безлімітом у мережі, 1500 хвилин і 100 СМС на інші номери, 50 ГБ інтернету;

Next 270 — за 270 леїв (приблизно 513 грн) на місяць з безлімітом на всі номери і 100 СМС, 30 хвилин на міжнародні номери, 100 ГБ інтернету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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