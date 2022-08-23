Цифри Незалежності: як змінювались ціни на квартири в Києві з 2000 року — Finance.ua

Цифри Незалежності: як змінювались ціни на квартири в Києві з 2000 року Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Цифри Незалежності: як змінювались ціни на квартири в Києві з 2000 року, www.freepik.com

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку, та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про динаміку цін на столичні квартири з 2000 по 2022 рік.

Так, у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угод купівлі-продажу у вісім разів менше, ніж до війни. Наразі на ринку житла в Києві спостерігається спад. Є декілька чинників, які не дають повноцінно відновитись ринку нерухомості з початку війни.

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Зараз зменшений попит на житло через низьку купівельну спроможність українців. Оскільки через зменшення рівня заробітних плат, втрату роботи, збільшення цін українці не готові витрачати кошти на нове житло. Крім того, на цінник також впливає курс долара , який зараз зріс до 40 гривень за долар.

Розповімо більш детально, як змінювалась середня вартість одно-, дво- і трикімнатних квартир протягом 21 року. Під час дослідження були використані статистичні дані сайту «Благовіст»

На початку нульових ціни на квартири в гривні та доларах були не надто високі, оскільки у 1998 році почалась світова економічна криза, ціни на житло падали.

Так, у 2000-му році однокімнатну квартиру можна було купити за 10 тис. доларів! Тоді середній курс долара був 5,35 грн, а середня зарплата була 231 грн. До 2004 року ціни на нерухомість сильно не відрізнялись.

У 2005 році можна побачити відчутний стрибок в ціні на житло. Однокімнатні квартири зросли до 66,7 тис. доларів, двокімнатні — до 115,9 тис. доларів, а середня ціна на «трикімнатку» була 177,7 тис. дол. Тоді середній курс долара був 5,05 гривень

У 2008 році ціни на квартири досягли піку. Однокімнатна квартира коштувала в середньому 157,5 тис. доларів, двокімнатна — 271,4 тис.дол., а трикімнатна — 430,3 тис. дол. Цього року світова економічна криза дійшла до України, і ціни на житло почали падати. За рік вартість житла знизилась майже на чверть. Спад продовжувався до 2012 року.

У 2013 ціни трохи відновились: однокімнатні квартири коштували в середньому 93,9 тис. дол., двокімнатні — 163,5 тис. дол., трикімнатні — 278,8 тис. дол. Варто відзначити, що саме в 2013 році було прийнято в експлуатацію рекордну кількість квадратних метрів житла.

Протягом наступних років житло знову дешевшало. Але вже у 2019 році ціни почали поступово зростати, «однокімнатки» продавались в середньому по 80 тисяч доларів, двокімнатні — 118 тис. доларів, а трикімнатні — 184 тисячі.

В 2021 році за квартиру з однією кімнатою в столиці потрібно було віддати десь 100 тис. доларів, за дві кімнати — 147 тис., а за три — 212 тисяч.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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