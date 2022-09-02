Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022 — Finance.ua

Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022 Вчора 19:31 — Світ

Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards.

FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Альфа-Банк, який після 24 лютого оголосив про намір ребрендингу , щоб ніяк не асоціюватися з країною-терористкою, до якої не має жодного стосунку, отримав п’ять нагород, з яких три — «золоті».

Альфа-Банк переміг у номінації «Найкраща інвестиційна пропозиція»

Альфа-Банк Україна на початку цього року першим в країні серед банків запустив торгівлю акціями у цифровому банку Sense SuperApp. Ми бачили, що клієнти мають попит на цей продукт, тож зробили процес купівлі акцій максимально простим для користувачів всередині єдиного мобільного банківського застосунку. Процес повністю відповідав українському законодавству, виводити гроші за кордон не було потреби, адже угоди проводилися всередині країни та у гривні.

«Для багатьох клієнтів також було вкрай важливим питання права власності. Тож ми подбали, щоб після придбання іноземних акцій клієнт ставав їх законним власником. Усі акції зараховувалися на особистий рахунок в цінних паперах клієнта в депозитарній установі», — розповіла керівниця блоку «Роздрібний бізнес та маркетинг» Альфа-Банку Ольга Філіпенко.

Окрім цього Альфа-Банк отримав «срібло» за найкращий мобільний застосунок і найкращу преміальну картку. В обох цих номінаціях переміг monobank , який працює на ліцензії Універсал Банку.

Дійсно, сьогодні в інвестиційному розділі Sense SuperApp є можливість інвестувати у військові облігації країни.

«У такий спосіб підтримати економіку країни під час війни може будь-який повнолітній клієнт, витративши на це до 5 хвилин. Усі операції з військовими облігаціями в Sense SuperApp проводяться без комісій та повністю онлайн. У застосунку клієнт може побачити, коли відбудеться виплата відсотків за погашення військових ОВДП, а також прогнозований дохід від портфеля», — додала представниця Альфа-Банку.

За словами Ольги Філіпенко, наразі банк працює над збільшенням лінійки інструментів внутрішнього ринку для підтримки економіки країни, інструментів накопичення та заощадження капіталу.

«Також планується розширення лінійки ОВДП, зокрема продаж військових облігацій в Sense у валюті», — уточнила вона.

У номінації «Найкраща платіжна картка»

У цій номінації були представлені картки 19 банків. Перше місце посів саме Альфа-Банк зі своєю карткою Сaméléon — першою карткою з нескінченним пільговим періодом.

Друге місце відійшло ПУМБ з карткою «Все Можу», а третє — А-Банку з карткою «Зелена».

"З першого дня повномасштабної війни використання банківських карток , як ніколи, стало у пріоритеті. НБУ закликав громадян використовувати платіжні картки всюди, де можливо.

З 24 лютого багато користувачів платіжних карток зіткнулися із закінченням їх терміну дії. Однак відвідати відділення у воєнний час не завжди було можливо, а в зонах бойових дій — небезпечно для життя. Ми автоматично продовжили дію карток на 180 днів наявним клієнтам. А нові клієнти банку мали можливість оформити цифрову карту у застосунку Sense SuperApp протягом 10-15 хвилин, в той час, як для наявних клієнтів ця опція доступна миттєво.

Серед переваг платіжної картки варто зазначити про безкоштовне зняття готівки у будь-якому банкоматі світу (у межах чинних обмежень НБУ), 6,5% на залишок коштів на рахунку «Дохідний сейф» та можливість оформити 2 безкоштовні картки: грн, дол. або євро", — прокоментувала Ольга Філіпенко.

Перемогли й у номінації «Провідні технології та інновації Категорія: Банки»

За словами представниці Альфа-Банку, діджитал-розвиток зараз є необхідною стратегією розвитку бізнесу, хоча навіть до повномасштабної війни був ключовим трендом.

«Банк менш ніж за добу інтегрував функцію допомоги ЗСУ. Наші клієнти перші серед всіх банків отримали можливість придбати військові облігації країни саме в застосунку. З’явилися зміна фінансового номера і можливість реєстрації за іноземним номером, для клієнтів стали доступні необхідні довідки — декларації та довідки про закриття карткового рахунку, повторна ідентифікація, щоб відкрити рахунок ФОП, пошук комунальних платежів за адресою та інші функції, якими можна скористатися віддалено. Що два тижні команда продовжує стабільно доповнювати цифровий банк новими продуктами», — зазначила Ольга Філіпенко, яка очолює блок «Роздрібний бізнес та маркетинг» в Альфа-Банку.

Що цікаво, в Альфа-Банку реалізована можливість переказу коштів за номером телефону, навіть у разі, якщо в отримувача закордонний мобільний номер. Така функція надзвичайно важлива в нинішніх умовах, коли мільйони українців, рятуючись від війни виїхали за кордон, через що тисячі сімей стали розірваними.

«Альфа-Банк завжди концентрувався на потребах клієнтів та інноваційних рішеннях. А в умовах війни — це особливо важливо, враховуючи, що доступу до звичних відділень клієнт не має», — резюмувала Ольга Філіпенко.

Про FinAwards

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

«Спочатку ми як організатори думали, що захід не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль фінансові компанії трималися на плаву. Ви за цей час стали бійцями економічного фронту. Ви зберігали робочі місця, підтримували співробітників і всіляко допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність», — наголосив співзасновник Treeum Сергій Віндерських у своєму вітальному слові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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