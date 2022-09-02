Найбільша в світі платіжна система обмежила роботу з підсанкційними банками рф — ЗМІ — Finance.ua

Найбільша в світі платіжна система обмежила роботу з підсанкційними банками рф — ЗМІ Вчора 11:39 — Фондовий ринок

Найбільша в світі китайська платіжна система UnionPay обмежила роботу з російськими банками-еквайєрами, проти яких ввели санкції через війну в Україні.

Про це повідомляє російське видання «РБК» з посиланням на два джерела в банках і платіжному ринку.

Зазначається, що UnionPay заборонила обслуговування своїх карт, випущених іноземними банками, в їхніх POS-терміналах.

«Так, дійсно китайська платіжна система UnionPay за своєю ініціативою обмежила партнерство з санкційними банками як в частині еквайрингу, так і в частині емісії. Зокрема, тільки по усному повідомленню був відключений прийом іноземних карт UnionPay», — розповів співрозмовник видання.

На думку джерела, таке рішення могло бути прийняте через ризик вторинних санкцій.

УНІАН За матеріалами:

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