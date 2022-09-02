Штрафи за порушення ПДД: в «Дії» з'явилася важлива функція для власників авто — Finance.ua
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Штрафи за порушення ПДД: в «Дії» з'явилася важлива функція для власників авто

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Уже найближчим часом українські водії матимуть можливість ділитися техпаспортом на авто за допомогою застосунку «Дія» — це буде зручно для тих, хто передає право керування своїм автомобілем близьким і знайомим.
Про це написав глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.
«Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв — „шеринг“ техпаспорту у додатку „Дія“. Наприклад, ви зможете в кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною», — сказав Федоров.
Він наголосив, що відповідальність за свою поведінку та ситуацію на дорозі повинен нести саме водій автівки, а не його власник — саме тому було вирішено запровадити цю функцію. За його словами, наразі послуга вже знаходиться у бета-версії, а ідея її запровадження була ще до повномасштабного російського вторгнення.

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Заяву на належного користувача в «Дії» мають подавати 2 людини — власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем. Для цього необхідно додати наступні документи:
  • закордонний чи внутрішній паспорт у «Дії»;
  • для власника: техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача;
  • для належного користувача: водійське посвідчення відповідної категорії.
Після реєстрації на бета-тест подальші інструкції всім охочим надішлють на вказані адреси електронної пошти.

Велике оновлення Дії: пенсійні, посвідки на проживання, шеринг техпаспорта та інше

За матеріалами:
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