Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила росію — Finance.ua

Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила росію Вчора 15:14 — Фондовий ринок

Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила росію

Норвезька енергетична група Equinor завершила вихід з росії, виконавши обіцянку, дану після вторгнення росії в Україну в лютому. Це знаменує собою перший повний і впорядкований вихід з росії міжнародної нафтогазової компанії, в той час як тиск на інших, таких як TotalEnergies і ExxonMobil триває.

Про це повідомляє Reuters.

Equinor заявила 28 Лютого, що почне процес виходу зі спільних підприємств в росії. У березні Equinor заявила, що припинить торгівлю російською нафтою, а в травні компанія оголосила про угоду про вихід зі своїх спільних підприємств в рф і передачу їх державній компанії «Роснефть», її давньому партнеру в країні.

Після цього залишалося продати тільки один російський актив: арктичне Хар’ягінське нафтове родовище, експлуатоване російською «Зарубежнефтью», партнером якого є TotalEnergies.

«Тепер Equinor може підтвердити, що повний вихід з Харьяги також завершений. Після відходу з Харьягі у Equinor не залишилося ані активів, ані проектів в росії», — йдеться в заяві.

Французька компанія TotalEnergies, яка піддалася критиці за збереження багатьох своїх активів в росії, 26 серпня оголосила про згоду продати свою частку в Сибірському газовому родовищі місцевому партнеру «Новатэк».

Тим часом Shell і BP заявили, що планують покинути рф, але ще не завершили вихід.

Указ президента росії, виданий минулого місяця, заборонив інвесторам з «недружніх» країн продавати акції деяких енергетичних проектів до кінця року, але в деяких випадках указ передбачає винятки.

Американська нафтова компанія Exxon повідомила російських чиновників, що подасть до суду на федеральний уряд, якщо москва не дозволить компанії вийти з гігантського нафтогазового проекту «Сахалін-1».

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