Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії — Finance.ua
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Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії

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Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії
Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати для обчислення пенсії
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2022 року. Цей показник відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для розрахунку пенсії.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Середня зарплата у 2022, за даними ПФУ, була:
січень 14 055,38 гривень
лютий 14 133,18 гривень
березень 13 016,16 гривень
квітень 12 081,96 гривень
травень 12 528,42 гривень
червень 13 957,63 гривень
У червні в порівнянні з лютим зарплата впала на 175,55 гривень. Мінімальній рівень був у квітні — 12 081,96 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Пенсійний фонд України 25 серпня завершив фінансування пенсій за серпень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 51,4 млрд гривень, що на 1,2 млрд гривень більше, ніж у липні (50,2 млрд гривень);
  • пенсіонерів массово перевіряють на предмет достовірності наданих для виплати пенсій документів та законності отримання соціальних виплат. У деяких випадках передбачених законом пенсію можуть урізати або взагалі скасувати;
  • Пенсійний фонд України пояснив, чи будуть громадяни отримувати пенсію у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.
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За матеріалами:
Finance.ua
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