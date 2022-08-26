ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць — Finance.ua

ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд України 25 серпня завершив фінансування пенсій за серпень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 51,4 млрд гривень, що на 1,2 млрд гривень більше, ніж у липні (50,2 млрд гривень).

Про це повідомляє прес-служба ПФУ

Раніше ПФУ повідомляв, що на виплату пенсій через «Укрпошту» спрямовано 10,4 млрд гривень, решта через банки.

За повідомленням АТ «Укрпошта» на 23 серпня доставлено 77,6% профінансованої суми за серпень.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.

Зазначимо, за даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Однак пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.

Нагадавши, середній розмір пенсії за II квартал 2022 року зріс на 67,0 гривень до 4437,45 гривень.

З початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%.

Кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.