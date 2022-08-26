ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць — Finance.ua
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ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць

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Пенсійний фонд України 25 серпня завершив фінансування пенсій за серпень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 51,4 млрд гривень, що на 1,2 млрд гривень більше, ніж у липні (50,2 млрд гривень).
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Раніше ПФУ повідомляв, що на виплату пенсій через «Укрпошту» спрямовано 10,4 млрд гривень, решта через банки.
За повідомленням АТ «Укрпошта» на 23 серпня доставлено 77,6% профінансованої суми за серпень.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.
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Зазначимо, за даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Однак пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.
Нагадавши, середній розмір пенсії за II квартал 2022 року зріс на 67,0 гривень до 4437,45 гривень.
З початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%.
Кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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