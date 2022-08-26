ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць — Finance.ua

ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць
Пенсійний фонд України 25 серпня завершив фінансування пенсій за серпень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 51,4 млрд гривень, що на 1,2 млрд гривень більше, ніж у липні (50,2 млрд гривень).
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Раніше ПФУ повідомляв, що на виплату пенсій через «Укрпошту» спрямовано 10,4 млрд гривень, решта через банки.
За повідомленням АТ «Укрпошта» на 23 серпня доставлено 77,6% профінансованої суми за серпень.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.
Зазначимо, за даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Однак пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.
Нагадавши, середній розмір пенсії за II квартал 2022 року зріс на 67,0 гривень до 4437,45 гривень.
З початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%.
Кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.
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