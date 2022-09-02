Правила ввезення особистих речей в Україну — Finance.ua

Правила ввезення особистих речей в Україну Вчора 11:08 — Особисті фінанси

Правила ввезення особистих речей в Україну

Державна митна служба нагадала про правила переміщення особистих речей під час в’їзду в Україну.

Про це ДМСУ повідомила у Телеграмі

«Особисті речі, що переміщуються громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, не оподатковуються митними платежами та звільняються від проведення заходів офіційного контролю. За загальним правилом, особисті речі не декларуються письмово. Проте, за бажанням, громадянин може задекларувати свої особисті речі письмово», — повідомляють у ДМСУ.

Як зазначається, письмову декларацію необхідно обов’язково подати, якщо цього вимагає посадова особа митниці.

Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, наведений у статті 370 Митного кодексу України.

Найпоширеніші позиції цього переліку:

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки; 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;

стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;

переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них;

індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

лікарські засоби;

звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей — у кількості не більше однієї штуки;

одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи — у кількості не більше однієї штуки;

спортивне спорядження, зокрема, велосипед, призначене для використання однією особою.

Якщо крім особистих речей ви переміщуєте якісь придбані за кордоном подарунки, сувеніри й інші товари, то необхідно пам’ятати, що без оподаткування одна особа може ввезти в Україну товари:

загальна вага яких не перевищує 50 кг;

загальна фактурна вартість не перевищує 500 євро.

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