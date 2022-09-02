Уряд схвалив нові санкції проти рф та білорусі — Finance.ua

Уряд схвалив нові санкції проти рф та білорусі
Уряд на засіданні 2 вересня схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента рф володимира путіна.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу рф, посадових осіб нацбанків росії та білорусі.
Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн — ті, що сприяли агресії рф проти України та за допомогою яких росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.
До прикладу, передбачено застосування санкцій до групи компаній «Сернія» і пов’язаних осіб — саме вони використовувались рф для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.
Російський економічний корабель, іди на##й 🧐
Також застосовуються санкції до групи компаній «Царьград», що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.
Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки володимира путіна.
Варто додати, що санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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