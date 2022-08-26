Попри санкції росія заробляє понад $1 млрд на місяць, торгуючи зі США – АР — Finance.ua
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Попри санкції росія заробляє понад $1 млрд на місяць, торгуючи зі США – АР

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Попри санкції росія заробляє понад $1 млрд на місяць, торгуючи зі США – АР
Попри санкції росія заробляє понад $1 млрд на місяць, торгуючи зі США – АР
росія продовжує постачати у Сполучені Штати товари вартістю в понад мільярд доларів на місяць — попри накладені на рф санкції через повномасштабне вторгнення в Україну торгівля окремими товарами продовжується.
Про це йдеться в матеріалі АР News.
За підрахунками агенції, з кінця лютого з росії до США надійшли понад 3600 партій дерева, металів, ґуми та інших товарів — це майже удвічі менше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року (близько 6000 поставок).
Серед найбільших товарних позицій у російському імпорті США — дерево (1294 партій), метали (909 партій), продовольство (341), нафта і газ (209), ґума (179), добрива (102), запчастини (67) й радіоактивні матеріали та амуніція (по 47).
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Як пояснює глава Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джим О’Браян, повністю заблокувати торгівлю з росією неможливо, оскільки це може негативно вплинути на світову торгівлю; крім того, в деяких випадках такі санкції більше б шкодили США, аніж рф.
Ще одна з причин, яку вказує АР, — суперечність із санкціями Британії та ЄС, унаслідок чого виникає плутанина, оскільки вони і США публікують окремі санкційні списки. Як наслідок, принаймні одна російська компанія, яка постачає метал російській оборонній промисловості, досі торгує з американськими і європейськими фірмами.
Як пише видання, деякі російські товари адміністрація Джо Байдена не лише не планує забороняти, а й заохочує купувати — йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення рф в Україну прибуло понад 100 партій. Енергоресурси з росії до США досі постачаються через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.
За матеріалами:
Економічна Правда
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