Російський морський експорт вугілля фактично зупинився через санкції ЄС – Bloomberg — Finance.ua

Російський морський експорт вугілля фактично зупинився через санкції ЄС – Bloomberg Вчора 03:02 — Енергетика

Російський морський експорт вугілля фактично зупинився через санкції ЄС – Bloomberg

Експорт російського вугілля був фактично припинений через заборону Євросоюзу обслуговувати поставки російського вугілля в будь-яку точку світу в рамках пʼятого пакету санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

Агентство зʼясувало, що АТ «Суек», найбільша російська гірничодобувна компанія, що видобуває енергетичне вугілля, не може поставляти його на експорт з середини серпня. За словами співрозмовників, на ринках страхування та перестрахування домінують компанії ЄС, Великобританії та Швейцарії, тому судновласникам важко знайти страхове покриття для транспорту.

Заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів до блоку вступила в силу 10 серпня після чотиримісячного перехідного періоду. Раніше цього в роз’ясненні Єврокомісія заявила, що санкції також забороняють операторам ЄС надавати послуги фінансування та страхування для всіх поставок такої продукції з російським походженням.

Хоча російські вугільні підприємства почали перенаправляти обсяги в Азію задовго до того, як ембарго набуло чинності, судновласники зазвичай перестраховують свої ризики у більших страхувальників, які з серпня не можуть покривати такий експорт.

Компанії розглядають інші варіанти поставок, але вони будуть більш коштовними та потребуватимуть певний час на перелаштування, що призведе до ще більшого зростання цін.

росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. Водночас на вугільну промисловість припадає лише близько 1% російської економіки.

Оскільки росія перенаправляла своє вугілля в Азію, включаючи Індію, такі експортери, як Австралія, почали заміщення цих обсягів в Європі. Це сприяло зростанню цін, які вже зросли вдесятеро за останній рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.