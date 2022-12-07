День фінансів: нові правила реєстрації авто, прибуток банків, індексація пенсій наступного року — Finance.ua

День фінансів: нові правила реєстрації авто, прибуток банків, індексація пенсій наступного року Сьогодні 17:50

Середа, 7 грудня. Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень, а Рада ЄС не змогла ухвалити пакет документів для надання Україні €18 млрд допомоги.

Нові правила реєстрації авто. З 14 грудня реєстрація та перереєстрація автомобілів в Україні будуть здійснюватися за З 14 грудня реєстрація та перереєстрація автомобілів в Україні будуть здійснюватися за новим алгоритмом . Зміни стосуються експертного дослідження транспортного засобу. Процедура дослідження авто тепер проходитиме окремо від реєстрації авто. Це дозволить оформляти машини онлайн.

Прибуток банків. Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2022 року отримали 10,978 млрд гривень прибутку після оподаткування. Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2022 року отримали 10,978 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 17,763 млрд гривень. За даними Нацбанку, далі у рейтингу розташувалися банки іноземних банківських груп: Укрсиббанк — 2,617 млрд грн, Райффайзен Банк — 2,509 млрд грн, Сітібанк — 1,904 млрд грн.

Міжнародні резерви. України на 1 грудня становили 27,95 мільярдів доларів та перевищили рівень, що був на початку великої війни. На ранок 24 лютого міжнародні резерви становили 27,4 млрд дол. У листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки ритмічним надходженням міжнародної допомоги на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. Міжнародні резерви України на 1 грудня становили 27,95 мільярдів доларів та перевищили рівень, що був на початку великої війни. На ранок 24 лютого міжнародні резерви становили 27,4 млрд дол. У листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки ритмічним надходженням міжнародної допомоги на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

18 мільярдів євро допомоги від ЄС. Рада ЄС Рада ЄС не змогла ухвалити повний пакет із трьох документів, необхідних для надання Україні макрофінансової допомоги «+» від ЄС в обсязі 18 мільярдів євро у 2023 році. Вона ухвалила одну з трьох частин законодавства, яке має на меті надати структурне рішення для фінансової підтримки України у 2023 році.

У свою чергу прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді не проти фінансової підтримки. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі.

Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд доларів, включаючи 800 млн доларів на військову допомогу Україні.

Індексація пенсій у наступному році. За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, у 2023 році в Україні відбудеться За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, у 2023 році в Україні відбудеться планова індексація пенсій . На ці цілі у державному бюджеті додали майже 40 млрд гривень. Якщо у 2022 році на соціальний захист та соціальне забезпечення у державному бюджеті передбачали 400 мільярдів гривень, то на наступний — майже 447 мільярдів.

Витрати на ЗСУ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час дії воєнного стану в країні на армію та оборонний сектор загалом уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн. На Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час дії воєнного стану в країні на армію та оборонний сектор загалом уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн. На зарплати захисників України було витрачено 770 млрд грн. Це більше, ніж загалом за останні 10 років.

До речі, за даними Опендатабот, у топі високооплачуваних фахівців у листопаді були медіабаєри з гонораром у 70 000 грн, водії-міжнародники — 41 250 грн, фінансові директори — 40 000 грн. Загалом, нових вакансій за місяць дещо поменшало — на 4%.

Реєстрація нового бізнесу. За даними дослідження YouControl Market, з 1 жовтня по 30 листопада включно в Україні було зареєстровано понад 33 тис. ФОПів та майже 5,5 тис. юросіб, 20 з яких здійснили перереєстрацію. У порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік, приріст нових компаній та ФОП дещо знизився. Традиційно За даними дослідження YouControl Market, з 1 жовтня по 30 листопада включно в Україні було зареєстровано понад 33 тис. ФОПів та майже 5,5 тис. юросіб, 20 з яких здійснили перереєстрацію. У порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік, приріст нових компаній та ФОП дещо знизився. Традиційно найпопулярнішим видом діяльності новостворені підприємства та ФОП обирали оптову та роздрібну торгівлю.

Стан української енергосистеми. Остання масована атака росіян на енергетичну інфраструктуру України Остання масована атака росіян на енергетичну інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень назад, тривають аварійні відключення. В Yasno кажуть, що компанія продовжує активну роботу із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури. Керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати.

Додамо, що такі відключення часто призводять до перепаду напруги, який може стати причиною перегорання електропристроїв та повного виведення їх з ладу. Тому Finance.ua підготував матеріал із порадами, як уберегти свої прилади від відключень електроенергії та перепадів напруги, а також які пристрої стануть у пригоді:

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