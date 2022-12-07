Орбан заявляє, що угорське вето на макрофін ЄС для України «неправильно зрозуміли» — Finance.ua

Орбан заявляє, що угорське вето на макрофін ЄС для України «неправильно зрозуміли» Сьогодні 11:31 — Казна та Політика

Орбан заявляє, що угорське вето на макрофін ЄС для України «неправильно зрозуміли»

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді не проти фінансової підтримки для України, але в інший спосіб.

Заяву про це він опублікував у своєму Twitter.

При цьому Орбан фактично заперечив сам собі, заявивши, нібито угорського вето насправді не було.

«Усі новини — про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Ніяких вето, ніякого шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг — це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше — на основі сильних країн-членів, замість велетенського спільного боргу», — написав Орбан.

Нагадаємо, 6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги. В експертних колах вважають, що це може бути елементом шантажу у зв’язку з тим, що Єврокомісія не погоджується надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс після цього припустив, що ЄС ухвалить політичне рішення, яке дозволить надати Україні у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги попри позицію Угорщини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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