Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень — Finance.ua

Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень

Станом на 1 грудня 2022 року, за попередніми даними, міжнародні резерви становили $27,95 млрд, тоді як на ранок 24 лютого 2022 року — $27,42 млрд.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«У листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки ритмічним надходженням міжнародної допомоги на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті», — сказано в повідомленні.

Динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

1. Операції з управління державним боргом

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 616,9 млн дол. США. З них:

2 530,0 млн дол. США — від Європейського Союзу;

1 500,0 млн дол. США — від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);

517,8 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

69,1 млн дол. США — від інших міжнародних кредиторів.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 605,0 млн дол США. Зокрема, 521,4 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, 37,0 млн дол. США — боргу перед ЄБРР, а 46,6 млн дол. США — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 118,8 млн дол. США.

2. Операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 1 632,7 млн дол. США та викупив до резервів — 63,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у листопаді зменшився до 1 568,8 млн дол. США.

Інтервенції НБУ з продажу валюти знижуються другий місяць поспіль. Така динаміка в листопаді пов’язана зі стійкими валютними надходженнями з боку експортерів, насамперед агропромислового комплексу.

3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Минулого місяця їх вартість зросла на 380,7 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

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