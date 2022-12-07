Ринок праці в листопаді: на кого найбільший попит і скільки платять — дослідження Опендатабот — Finance.ua

Ринок праці в листопаді: на кого найбільший попит і скільки платять — дослідження Опендатабот Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Ринок праці в листопаді: на кого найбільший попит і скільки платять — дослідження Опендатабот

У листопаді зменшилась кількість вакансій. Це пов’язують з традиційним зниженням бізнес-активності.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Нових вакансій за місяць дещо поменшало — на 4%. Варто зазначити, що у листопаді 2021 року кількість нових оголошень про пошук працівників скоротилася навіть більше — аж на 8%. У Work.ua вважають, що це пов’язано з традиційним зниженням бізнес-активності у листопаді.

Топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників, у листопаді не зазнав жодних змін. Другий місяць поспіль це Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

У жовтні очікувано збільшилась кількість вакансій у звільненій Херсонській області. Здебільшого, йдеться про масові спеціальності — продавці, заправники, інженери тощо.

Також активно росте пошук працівників у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Івано-Франківській областях.

Найбільш затребуваними, як й у жовтні, залишаються менеджери з продажу, продавці-консультанти, бухгалтери, водії та кухарі.

Практично відсутня конкуренція за посадами: гірник, кардіолог, офтальмохірург, лікар УЗД і спеціаліст холодильного обладнання. Топ найбільш популярних серед шукачів вакансій майже не змінився — йдеться про верстальників, ретушерів, спеціалістів чатів, адміністраторів салону краси, СПА та масажу та веб-дизайнерів.

Найбільшу кількість резюме розміщують кандидати з Київської, Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей.

Посади з найбільшою зарплатнею за місяць також не змінились. У топі високооплачуваних фахівців так само залишаються медіабаєри з гонораром у 70 000 грн, водії-міжнародники — їхня зарплата зросла до 41 250 грн, фінансові директори — їх гонорар також зріс й сягнув 40 000 грн, та директори з маркетингу — 35 000 грн. Директори підприємств все ще залишаються у топі посад з найбільшою зарплатнею, натомість за місяць їх гонорар, в середньому, зменшився — до 33 750 грн.

Інфографіка: Опендатабот

Вакансій ІТ-фахівців стає менше, натомість вимоги до кандидатів ростуть. За даними Djinni , у листопаді компанії опублікували 16 338 вакансій. Це на 1280 менше, ніж у жовтні. У порівнянні з листопадом 2021 кількість створених за місяць вакансій впала на 40%. Але кандидати з досвідом могли цього навіть не помітити.

Вакансії для кандидатів з досвідом 5+ років не просто не зменшились за рік, а навіть зросли. У листопаді 2021 рекрутери створили 2262 таких вакансій, а цьогоріч — на 10% більше, 2 473. А їх частка зросла з 14% до 24%.

Найбільш затребуваними залишаються Java девелопери, DevOps та Node.js фахівці з досвідом 5+ років.

Попри блекаут на останньому тижні листопада, рекрутери продовжували створювати нові оголошення про пошук фахівців та писати повідомлення кандидатам. Порівняно з передостаннім тижнем листопада, після масованого обстрілу та блекауту рекрутери створили на 20% менше вакансій і надіслали на 28% менше пропозицій.

Інфографіка: Опендатабот

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