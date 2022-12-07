18 мільярдів євро допомоги для України: Рада ЄС ухвалила лише один із трьох документів — Finance.ua

18 мільярдів євро допомоги для України: Рада ЄС ухвалила лише один із трьох документів Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

18 мільярдів євро допомоги для України: Рада ЄС ухвалила лише один із трьох документів

Рада ЄС не змогла ухвалити повний пакет із трьох документів, необхідних для надання Україні макрофінансової допомоги «+» від ЄС в обсязі 18 мільярдів євро у 2023 році.

Така інформація оприлюднена на сайті Європейської ради за підсумками Ради міністрів ЄС з економіки й фінансів, що відбулася у Брюсселі.

«Рада ЄС обговорила правовий пакет для фінансової підтримки України на 18 мільйонів євро. Вона ухвалила одну з трьох частин законодавства, яке має на меті надати структурне рішення для фінансової підтримки України у 2023 році», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, документ, що був ухвалений, — це додаток до фінансових регуляторних правил, що дозволяє фінансування макрофінансової допомоги в рамках так званої диверсифікованої стратегії фінансування.

Водночас не були ухвалені:

Додаток до багаторічного фінансового бюджету ЄС, що дозволяє використовувати резервні фонди для гарантування запозичень для України у 2023 та 2024 роках;

Інструмент макрофінансової допомоги (МФД+), який створює рамкові умови для надання допомоги Україні, включаючи визначення сфер такої допомоги та умов, за яких Україна може скористатися такою допомогою.

«Україна потребує нашої допомоги негайно. Я задоволений тим, що ми ухвалили принаймні один з трьох фінансових заходів, ухвалення яких потребує кваліфікованої більшості. Єврокомісія зможе зараз почати процес запозичення ресурсів, щоб ми могли надати фінансову підтримку для України вже на початку січня. Я переконаний, що ми не можемо допускати подальших затримок», — наголосив з цього приводу міністр фінансів головуючої в ЄС Чеської Республіки Збінек Станюра.

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Він зазначив, що, на його думку, нова макрофінансова допомога для України та бюджетний національний План відновлення для Угорщини варто розглядати як один пакет. Ухвалення цього пакету залежить від подальшого розвитку, зокрема, у виконанні заходів, які Угорщина має здійснити для того, щоб захистити бюджет ЄС.

«Саме тому ми попросили Європейську комісію оновити свою оцінку, включаючи законотворчий прогрес, що був досягнутий в Угорщині. Я дуже вдячний за подальше співробітництво у цьому. Хочу підкреслити, що Чеське головування є повністю відданим пошуку компромісу, і я впевнений, що ми досягнемо його за кілька днів. Після цього ухвалення усього пакету буде вже технічною справою. Це може бути зроблено на зустрічі Ради міністрів ЄС з питань економіки й фінансів наприкінці цього року» , - зазначив чеський урядовець на пресконференції за підсумками зустрічі європейських міністрів.

Нагадаємо, Європейська комісія 30 листопада, відповідно до так званої директиви обумовленості бюджетної допомоги, визнала недостатніми зусилля Угорщини у впровадженні необхідних реформ у верховенстві права, зокрема, у системі державного управління та незалежності судових рішень, та знову відклала виплату для Угорщини бюджетних коштів в рамках національного плану відновлення та регіонального розвитку на загальну суму 13,3 млрд євро.

Відповідно до існуючих регуляторних правил, це рішення про призупинення фінансування для Угорщини має бути затвердженим Радою ЄС за принципом кваліфікованої більшості до 19 грудня. В процесі обговорення такого рішення уряд Угорщини заявляв про намір заблокувати рішення Ради ЄС щодо виділення Україні МФД+ у 2023 році, яке потребує прийняття рішення за принципом консенсусу.

Напередодні високопоставлені представники Єврокомісії висловлювали впевненість, що компроміс буде знайдено, оскільки політичне рішення щодо надання Україні МФД+ було прийнято на рівні Європейської ради за участі всіх глав держав та урядів країн-членів ЄС.

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Укрінформ За матеріалами:

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