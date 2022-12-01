ЄС готує програму для фінансування потреб критичної інфраструктури України — Finance.ua
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ЄС готує програму для фінансування потреб критичної інфраструктури України

Казна та Політика
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В Європейському Союзі готують програму фінансування критичної інфраструктури України, зокрема, енергетичної.
Про це розповів керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Фредерік Куне на форумі Центру економічної стратегії (ЦЕС) «Антикрихкість України: уроки 2022 року».
«Ми бачимо, що Міністерство енергетики України дуже добре працює в цей час. Тому хочемо надавати цільову підтримку конкретно цій сфері. Якого обсягу буде програма, ще невідомо», — розповів Куне.
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Нагадаємо, що крім цільових програм, ЄС планує надати Україні 18 млрд євро макрофінансової підтримки наступного року.
Україна розраховує отримати 3 мільярди євро з цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро на початку наступного року, ці кошти будуть включені у пакет на 18 млрд євро на 2023 рік.
За матеріалами:
Економічна Правда
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