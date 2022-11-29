ЄС виділяє до 25 млн євро на ремонт пошкоджених в Україні житлових будинків — Finance.ua
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ЄС виділяє до 25 млн євро на ремонт пошкоджених в Україні житлових будинків

Казна та Політика
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Європейський Союз у межах нової угоди між Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Фондом енергоефективності України надасть до 25 мільйонів євро у формі грантів об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на ремонт пошкодженого війною житла.
Відповідна угода була підписана в межах Київського інвестиційного форуму в Брюсселі в понеділок.
У межах угоди МФК підтримуватиме Програму відновлення Фонду енергоефективності, надаючи ОСББ гранти Євросоюзу на покриття витрат на ремонт багатоквартирних будинків, що не зазнали структурних пошкоджень.
Пілотна фаза програми на суму п’ять мільйонів євро буде розгортатися в Києві, Житомирі, Сумах та Чернігові. Вона покриватиме, серед іншого, повну вартість заміни віконних та дверних блоків і ремонт дахів та стін.
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«ЄС не залишить Україну, поки вона бореться з російською агресією, та продовжуватиме підтримувати її народ. Ми раді об’єднати зусилля з нашими надійними партнерами — Українським фондом енергоефективності та МФК, щоб допомогти відновити будинки українців, зруйновані Росією», — сказала Катаріна Матернова, заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення, керівниця Групи підтримки України в Європейській комісії.
Як нагадують у Міжнародній фінансовій корпорації, у жовтні установа розпочала іншу програму, профінансовану ЄС на суму 25 мільйонів євро, щоб допомогти муніципалітетам відремонтувати будівлі комунальної форми власності для поселення в них внутрішньо переміщених осіб.
У пресрелізі МФК наводять дані міністерства розвитку громад і територій України, згідно з якими з 24 лютого війна в Україні завдала значних руйнувань або знищила домівки 2,4 мільйона українців. За оцінками Київської школи економіки, пошкоджень зазнали 40% усього житлового фонду України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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