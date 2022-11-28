США надали $20 млн на підтримку української зернової ініціативи — Finance.ua
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США надали $20 млн на підтримку української зернової ініціативи

Казна та Політика
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США надали $20 млн на підтримку української зернової ініціативи
США надали $20 млн на підтримку української зернової ініціативи
Сполучені Штати передали $20 млн через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для підтримки перевезення зерна з України.
Про це написала у Twitter посол США Бріджит Брінк.
«Поки росія використовує продовольство як зброю, президент Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною росії. $20 млн підтримки США від USAID через Всесвітню продовольчу програму вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує», — йдеться у повідомленні.
Посол повідомила, що перебувала в Одесі з координатором з питань санкцій Держдепу США Джимом О’Браєном і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, «щоб побачити, як швидко українські фермери, експортери, порти працюють над транспортуванням мільйонів тонн зерна з України по світу через Чорноморську зернову ініціативу».
Нагадаємо, продовольча ініціатива України Grain from Ukraine («Зерно з України»), спрямована на подолання зернової кризи у найбідніших країнах, на першому саміті зібрала $150 мільйонів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.
Суть ініціативи — відправити 60 суден із зерном з українських портів до країн, де найбільше дається взнаки продовольча криза, зокрема, в Ефіопію, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенію та Ємен.
Згідно з ініціативою, країни-учасниці проєкту купують сільськогосподарську продукцію в українських виробників і оплачують її передачу до країн, що перебувають на межі голоду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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