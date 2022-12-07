За час війни Україна витратила на ЗСУ більше, ніж за 10 років: Шмигаль назвав суму — Finance.ua

За час війни Україна витратила на ЗСУ більше, ніж за 10 років: Шмигаль назвав суму Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

За час війни Україна витратила на ЗСУ більше, ніж за 10 років: Шмигаль назвав суму

На засіданні уряду України прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час дії воєнного стану в країні на армію та оборотний сектор загалом уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн.

Про це повідомляється в Telegram-каналі прем’єра.

На зарплати захисників України було витрачено 770 млрд грн. Закупівля, ремонт та модернізація військової техніки та озброєнь коштували 176,2 млрд грн. Це більше, ніж загалом за останні 10 років.

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Фінансове забезпечення української армії та безпеки країни були та залишаються пріоритетними аспектами, заявив Шмигаль.

За його словами, основну частину всіх бюджетних ресурсів спрямовано саме на оборонну сферу.

«Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес зараз сплачують до бюджету, спрямовуються на забезпечення наших військових», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, всі військовослужбовці ЗСУ під час війни нараховують виплату щомісячних премій, надбавки за особливості проходження служби. Крім того, під час дії військового стану їм виплачується додаткова грошова винагорода. Детальніше про це ми писали за посиланням.

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